Violencia de género. Dato frente a relato

Los problemas no dejan de existir por no hablar de ellos. Si se obvian los síntomas difícil acertar el diagnóstico. Si se oculta el diagnóstico o se le quita hierro, imposible que ningún tratamiento funcione, salvo por casualidad o porque a base del destrozo probando de todo, alguna de las soluciones termine sirviendo poco o mucho.

El dato es demoledor: El 12% de las mujeres que viven en España son de origen extranjero. El 52% de las mujeres que han muerto este año en España por violencia de género (diez de diecinueve) son de origen extranjero. El dato es desesperanzador: Desde 2003, una de cada tres mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas era de origen extranjero, proporción que ha ido aumentando durante ese tiempo y cuando de media solo una de cada diez mujeres residentes en España era de origen extranjero. Los porcentajes de los asesinos son básicamente los mismos que los de las víctimas.

Hablar de ello no debería ser tildado de xenofobia ni tomarse como un rechazo a la inmigración y a su integración en la sociedad española. Somos y siempre hemos sido producto de la mezcla, el mestizaje, la confluencia de razas y culturas. Pero vivimos tiempos en los que por no hablar de los síntomas evidentes y los números incontestables, no se hace un diagnóstico ecuánime. Así imposible acertar con el tratamiento eficaz para evitar que decenas de mujeres mueran cada año. Cada muerte, una tragedia irreparable.

Habrá que preguntarse por qué los políticos no nos cuentan la verdad que los datos arrojan. Y por qué como ciudadanos no les afeamos esa ocultación que lo que hace es tomarnos por débiles mentales. Los hombres no somos mayoritariamente machistas, menos aún agresivamente machistas. Pero seguimos gastando cientos de millones en campañas absurdas de criminalización del hombre o en hablar de causas ancladas en nuestro pasado o cultura en lugar de reforzar la integración cultural de quienes vienen de fuera para que ellos y ellas entiendan lo que sí y lo que no es permisible y aceptable.

www.elespejodetinta.com

Suscríbete para seguir leyendo