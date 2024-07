Liderar el cambio

Artículo de opinión.

Expulsar a Dios de una sociedad equivale a servir el infierno en bandeja. Así se ha intentado a lo largo de la historia y aún hoy. Necesitamos que la creciente deshumanización del mundo actual encuentre freno en la evangelización de la Iglesia. La Palabra de Dios tiene ese potencial en sí misma que es capaz de convertir todo y a todos. El anuncio y la acogida del Evangelio posiblemente sea algo más urgente que en épocas pasadas. No porque esos momentos pretéritos hayan sido mejores que los presentes, sino porque vivir como si Dios no existiera nos está poniendo al borde del precipicio, en muchos y diversos campos.

La mejor manera de resistir o paliar el relativismo, el materialismo y el antihumanismo (o transhumanismo) es que, cada cristiano, lo sea por convicción y no solo por tradición. Las costumbres no cambian a mejor nuestras sociedades por mucho afecto o energía que invirtamos en dichas inercias. Las aglomeraciones puntuales, sean de carácter civil o religioso, podrán satisfacer nuestra necesidad antropológica de apiñarnos de vez en cuando. Pero solo las vidas que vibran con Cristo y su Evangelio son capaces de ir haciendo este mundo un poco menos selvático y un poco más divino. Por algo decía Pablo VI que "el hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros; y si escucha a los maestros es porque son testigos".

Nadar a contracorriente de las últimas modas ideológicas, las del pensamiento único, es siempre más incómodo que hacernos mundanos. Ya no faltan obispos y cardenales que piden "adaptarse" a los temas más controvertidos. A todos nos golpea diariamente esa "tentación camaleónica" de cambiar el mensaje de Jesús para librarnos de aquellos que quieren recluirnos en las sacristías. Traicionar al Maestro o arrodillarnos ante baratijas hechizantes no es algo que permita ni la conciencia del más veleta.

Aquello de San Francisco: "Predica siempre el Evangelio y, si es necesario, también con palabras", es algo que ha de empezarse por casa (es decir, dentro de la misma Iglesia). Si uno no es capaz de poner orden en casa propia, difícilmente lo conseguirá en la ajena. Poner orden no es solo vestir de seda a la mona, pues ya sabemos el poco recorrido que eso tiene. Revivir y meter vida es misión imposible sin acudir a quien es la Fuente de la Vida. Los milagros seguirán existiendo; y acontecerán no a pesar nuestro, sino contando con nosotros. Nuestra tierra y este continente siguen necesitando profetas (sin complejos) que guíen el cambio de rumbo. Podrán ser rechazados; no importa. No es algo que solo merezca la pena; merece la vida.