Primera declaración: "Me gusta el fútbol. Es una de mis pasiones. Lo disfruto a tope. No es de ahora. La fiebre surgió en la infancia. Y aquí sigue". Con lo escrito, ya pueden imaginar cómo me lo estoy pasando con la Eurocopa 2024. ¡Pipa! Y si las victorias de la selección española llegan como el viernes, es decir, ante Alemania, país anfitrión, y en el último suspiro, con ese golazo de Mikel Merino, que pasará a la historia por ser uno de esos goles que se ven de pascuas a ramos, ¿pues qué más vamos a pedir? ¡Ya me hubiera gustado a mí introducir el balón como Merino cuando jugábamos en las calles y plazoletas empedradas de mi pueblo o en La Cierva, en aquella pradera que reconvertimos en un campo de fútbol del que solo se conservan los cuatro hierros de alguna portería! O en Cambados, en el colegio de los salesianos, cuando jugábamos revueltos en los recreos con tres o más balones en el mismo campo de tierra. ¡Ay, qué tiempos!

El deporte rey no puede ir acompañado de esas manifestaciones y actos de personas y grupos que acuden a los estadios a practicar la nueva religión de la exclusión, los cánticos racistas y homófobos, los insultos, las peleas y las camorras

Segunda declaración: "El fútbol no es solo un espectáculo. Es una forma de legitimación. Es la guerra desarrollada por otros medios". ¿Les suena? Pues no lo digo yo. Sobre estas cuestiones tan polémicas tenemos una abundante literatura. Por ejemplo, George Orwell diría que el fútbol es como la guerra sin armas. Pero en realidad el deporte es una ritualización de la guerra, que a su vez, como decía Clausewitz, es una continuación de la política por otros medios. Y Julián García Candau, en su libro "Épica y lírica del fútbol" (publicado en 1996), expone cómo se han ido introduciendo progresivamente mecanismos civilizatorios para su procesamiento pacífico. Y esto ocurrió mediante la emergencia de tres mecanismos: la creación de una normativa (las famosas 17 reglas), el aparecimiento de un juez (el árbitro) para imponerlas y el desarrollo de una institucionalidad que vele por la justicia (la Federación Internacional de Fútbol Asociado).

Y la última: "A pesar de los pesares, me sigue gustando el fútbol". Eso sí, siempre que el deporte rey no vaya acompañado de esas manifestaciones y actos de personas y grupos que acuden a los estadios para hacerse visibles y practicar la nueva religión de la exclusión, los cánticos racistas y homófobos, los insultos, las peleas y las camorras. La última vez que acudí a un campo de fútbol fue el 26 de mayo. Aterricé en el Ruta de La Plata para apoyar, al menos desde la grada, al equipo zamorano frente al San Sebastián de los Reyes. Recuerden que empatamos y que luego, en el partido de vuelta, logramos ascender de categoría, es decir, a Primera de la Real Federación Española de Fútbol. Pues bien, ese domingo, separados por dos filas de asientos, se encontraba un aficionado, con su mujer y un chaval de unos 8 años, despotricando, insultando y en algún momento, intentando lanzarse al campo para agredir al árbitro. En fin, un impresentable.

