Jesús, Luz y Vida / E. F. (Archivo)

"No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa", esto nos dice el Evangelio de este domingo. "Nadie es profeta en su tierra" ha traducido el refranero popular. Con esta frase condena Jesús la falta de fe de sus cercanos. Lo tuvieron tan cerca y sin embargo no lo reconocieron. No supieron ver, en aquel aparente aldeano, al Mesías añorado y esperado por sus padres. ¡Qué oportunidad de presumir de paisano se perdieron! Mientras hoy todo el mundo conoce aquellos pueblos, que podrían ser pueblos que hubieran quedado perdidos en el mapa, porque en ellos nació y vivió Jesús de Nazaret.

Pero este no es un capítulo nuevo en la historia del pueblo de Dios: los hijos de Israel son "testarudos y obstinados", afirma el profeta Ezequiel. Dios insiste en el amor a su pueblo y este le olvida, dejándose seducir por el canto de sirena de los "falsos profetas". Las entrañas de misericordia de Dios chocan con el corazón de piedra del hombre. Un Dios que tiende la mano y encuentra el puño cerrado del egoísmo. Un Dios Padre que quiere hijos y se encuentra rivales.

La idolatría es no sólo poner a alguien en el puesto de Dios, la cerrazón a Dios sino también el querer aislar a Dios en la lejanía: no se niega a Dios, simplemente se le ignora, y en su lugar adoramos otros ídolos más manejables. El pueblo, cuando descubre su pecado, no soporta un Dios cercano. Por el contrario, se construye la imagen de un Dios de gestos grandiosos, sin tener nada que ver con las penas y las alegrías del hombre.

Pero Dios rompe los esquemas humanos, al escoger lo humilde y sencillo, para llevar adelante su proyecto de salvación. Incluso su propio Hijo Jesús se confunde con un nazareno cualquiera: hijo de una tal María, mujer sencilla y esposa del carpintero José. Simplemente un habitante más de la antigua Nazaret. Faltan unos nuevos ojos, los ojos de la fe, para descubrir en el carpintero de Nazaret, a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Este es el desafío de una fe adulta. Es necesario pasar de las apariencias al corazón del Misterio.

Muchos cristianos, envueltos en las prisas del mundo, cabalgamos a lomos de la superficialidad y la prisa. Necesitamos detener el tiempo y escudriñar en lo oculto para descubrir el profundo misterio de Jesús de Nazaret. Sería bueno preguntarnos si hoy para nosotros y en nuestra tierra Jesús es acogido y apreciado.