Aquellos viejos pastores

Yo no soy pastora porque el mundo me haya hecho así. Soy pastora porque mis padres son hijos de la Diáspora zamorana. Bromeaba hace tiempo una amiga de Chiclana, Cádiz, diciendo que cómo iba a haber gente en Zamora, si los maestros, guardias civiles, médicos y funcionarios que faenaban allá por tierras gaditas eran casi todos nacidos acá en la capital del Duero.

No sé si hay un zamorano en la luna, pero de haberlo, seguro que no ha sido capaz de romper el vínculo con el pueblín de sus antepasados. Qué apego. Y aunque no sepa distinguir un cardo borriquero de una mata de alfalfa, tampoco se ha deshecho de las tierras de labor con las que sus difuntos padres lograron con esfuerzo y tenacidad pagarle los estudios y un futuro lejos de la provincia. Qué querencia.

Zamora no es madrastra malvada, al contrario, es madre generosa y desprendida que da más de lo que debería. Y cuando no lo da, se lo roban. Le expolian el agua, el suelo cultivable y el resto de recursos naturales. Aunque primero le saquearon el recurso vital, el humano, con esa gran mentira de que el progreso y el porvenir se hallan en la gran ciudad.

Por eso soy pastora. Porque mis progenitores fueron incapaces de soltar amarras y desligarse de sus orígenes. La casa del abuelo Emiliano, combatiente de la Guerra de África y militante de la hermandad de la hoz y el martillo, se conservaba en manos de la familia y no de un nauseabundo fondo de inversiones. Igual que las cuatro tierras con las que poder empezar a manejar un rebaño de ovejas.

Es duro, pero es un oficio bonito. Era una buena vida, sentencian los viejos pastores mirando con nostalgia el rebaño cuando te ven en su paseo por el campo

También soy pastora porque mis padres tenían el dinero con el que comprar un rebaño. Y por mi fuerza de trabajo, obvio, pero la fuerza de trabajo no lo es todo. Te puedes escarallar todo lo que quieras cargando paridas en el campo a bordo de la C-15 para devolverlas a la nave o sacando estiércol a mano, y aún así, la fuerza de trabajo sigue sin computar como aval para el banco.

Soy pastora gracias a la Diáspora zamorana, al ahorro de mis padres, a mi fuerza de trabajo y, de bien nacidos es ser agradecidos, ante todo, gracias a que el Dios de Israel movió sus hilos para poner en mi camino al mejor pastor de ovejas que ha conocido la comarca: Ginés Álvarez Menes, el Asturiano. Fata viam invenient, en Troya y en el mundo pastoril, el destino siempre encuentra el modo.

El Asturiano era a las ovejas lo que Kapuscinski al periodismo: una leyenda.

Con Aristóteles al lado, muy mostrenco tendría que haber resultado Alejandro Magno para no haber acabado conquistando medio mundo. Con Virgilio como guía, muy mentecato debería de haber sido Dante para perderse entre tanto círculo infernal.

Igual, con semejante maestro enseñando, corrigiendo, repitiendo la lección, reprendiendo en modo poli bueno y poli malo, volviendo a enseñar por enésima vez, era imposible no terminar siendo pastora a pesar de los pesares… Que significa que no a todos les ha resultado agradable comprobar como una pija relamida de capital se remanga el mono de trabajo y adelanta por la banda.

A aquellos viejos pastores la popular canción de Jeanette tampoco se les ajustaba. A algunos los sacaron de la escuela con apenas nueve años para mandarlos al campo a pastorear y ayudar de este modo en casa. Las hermanas corrían suerte pareja, pero a ellas las ponían a servir en casa de los ricos del pueblo.

Esos mismos ricos del pueblo, dueños de los rebaños de ovejas, para los que otros cuantos de aquellos viejos pastores empezaban sirviendo. Hasta que de a poco, con mucho esfuerzo y sacrificio, iban comprándole al señorito unas cuantas ovejas, las malas, las flacuchas, las machorras, y es que los ricos son incapaces de dar puntada sin hilo. Luego otras, y así hasta conseguir ser pastores libres, dueños de su propio rebaño. De este modo se forjó el Asturiano.

De semejantes polvos tales lodos, y con una infancia y vida duras como aquellas, cómo no iban a resultar unos adultos hacendosos y sufridos. Diletantes a su manera, sin necesidad de Google, Alexa, Siri, ni similares ayudantes. Sabios de puro acumular conocimientos de cualquier índole, poemas, canciones, clima, plantas, patologías, remedios… unos legados y otros adquiridos.

Tenían el tiempo y la sensatez de observar, escuchar a su alrededor, y así extraer luego conclusiones. Eran también de los que no entienden qué carajo es eso de que el pastor desayune antes que las ovejas. Porque lo primero es lo primero. Y antes hay que ordeñar, atender partos y dar de comer a las madres, que ya le tocará zampar al pastor más tarde, previo a salir al campo.

Suele decirse que no hay un reverendo idiota peor que un ex fumador, o un ex pastor. Pero como las meigas, las excepciones existen. Y aún quedan por ahí viejos pastores como los de antes. Pastores de raza, de esos que cuando se cruzan contigo en su paseo diario, miran con nostalgia y sonrisa abierta el careo tranquilo de las ovejas antes de sentenciar: "Es duro, pero es un oficio bonito. Era una buena vida".

Y es que los viejos pastores siguen hablando Los Evangelios.

Ganadera y escritora

