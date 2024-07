El Universo, ¿se expande sin cesar?

La idea de un Universo en constante expansión es una de las más llamativas y, a la vez, desconcertantes en la astrofísica de hoy en día. La expansión del Universo, a diferencia de que inicialmente cabría pensar, no se refiere a que las galaxias, esos inmensos grupos de estrellas, se muevan a través del espacio vacío, sino que el propio espacio entre ellas se está estirando. Para entenderlo, se puede imaginar que el Universo es como un globo. Si se dibujan unos puntos en su superficie y luego se infla el globo, se notará que todos los puntos se alejan unos de otros, no porque se muevan sobre la superficie del globo, sino porque la superficie misma se expande. Algo similar ocurre con el Universo. Las galaxias están todas en movimiento alejándose unas de otras porque el espacio entre ellas se está estirando. Este concepto se deriva de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que describe cómo la gravedad afecta el tejido del espacio-tiempo.

El descubrimiento de este efecto se remonta a 1929 de la mano del astrónomo Edwin Hubble, cuando observó que las galaxias más distantes se alejaban cada vez más y que su velocidad de separación era proporcional a su distancia. Esto significa que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se distancia y se conoce como la ley de Hubble. Para comprender esto utilizó el efecto Doppler que es el cambio en la frecuencia de la luz debido al movimiento de una fuente con respecto al observador. Las galaxias que se alejan muestran un desplazamiento hacia el rojo en su luz, similar a cómo el sonido de una sirena de ambulancia cambia de tono cuando se aleja de nuestra posición.

La expansión del Universo sugiere que, en el pasado, todo estaba mucho más cerca. Siguiendo esta idea, se concluyó que el Universo comenzó desde un estado extremadamente denso y caliente hace unos 13.800 millones de años en un evento conocido como el Big Bang. Desde entonces, ha estado expandiéndose y enfriándose. Además, en la década de 1990, se descubrió que no solo el Universo se está expandiendo, sino que esta expansión se está acelerando. Esta aceleración se atribuye a una misteriosa fuerza llamada energía oscura, que representa aproximadamente el 68% del contenido total del Universo. No obstante, no es una cuestión sencilla y todavía quedan muchas controversias por resolver, ya que la velocidad real de expansión no cuadra con la prevista en los modelos y está ligeramente desfasada.

La situación es la siguiente, para estudiar la expansión del Universo los astrónomos utilizan varias herramientas y métodos, siendo dos los más relevantes. El primero es la observación de estrellas pulsantes llamadas variables cefeidas o de supernovas, que son explosiones de estrellas muy brillantes. Estas explosiones actúan como "velas estándar" porque su brillo intrínseco es conocido, lo que permite medir con precisión las distancias en el cosmos. El segundo método consiste en examinar el fondo cósmico de microondas (CMB), la radiación sobrante del Big Bang, para estudiar las condiciones iniciales del universo y estimar a qué velocidad se ha expandido desde entonces. Pues bien, en la última década, este par de métodos ha producido dos resultados contradictorios. Las observaciones del fondo cósmico de microondas del observatorio espacial europeo Planck sugieren que el universo se expande a un ritmo de unos 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec (una distancia equivalente a 3,26 millones de años-luz). En cambio, los datos procedentes de supernovas y estrellas cefeidas cercanas sugieren un ritmo mayor, de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Esta disputa es conocida como la tensión de Hubble y ha provocado un debate enorme en la comunidad científica, planteando grandes desafíos para la comprensión de los procesos que gobiernan la expansión del Universo.

Por consiguiente, las observaciones de supernovas y estrellas cefeidas cercanas sugieren que la expansión del universo está acelerándose más de lo previsto, tomando en cuenta las condiciones del universo temprano, las cuales se manifiestan en el fondo cósmico de microondas. Esta aceleración adicional es aún mayor de lo que se puede explicar actualmente con la energía oscura. Muchos investigadores en todo el mundo se encuentran arduamente trabajando en esta cuestión. Se trata de una investigación que, sin duda, está abriendo nuevas perspectivas hacia el conocimiento cósmico.

Profesor de Física y Analista de Datos

