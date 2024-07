"La libertad es una librería"

Esta es una frase de Joan Margarit, con la que he querido dar título a esta reflexión. Frase con la cual me identifico y que suscribo. Porque en una librería o en una biblioteca puedes adquirir cultura, conocimientos, conciencia crítica, etc., a través de la lectura que en ellos puedes practicar. y con la que serás más libre. Porqué, ¿qué es la lectura sino un medio de apertura de la mente a quien está dispuesto a decirnos algo?

Esa libertad que aquellos que desprecian el libro, que siempre ha habido y sigue habiendo, quieren coartar: los que queman los libros, los que censuran y nos dicen lo que podemos leer y lo que no. Los que llevaban espada, báculo, turbante… y que ahora llevan americana y corbata, esos a los que les gusta una sociedad que solo se preocupe de trabajar para comprarse un coche de alta gama, ir de vacaciones cuanto más lejos mejor, o acudir al gimnasio. Y no una sociedad que inquiete, que lea, que piense, que opine.

Gerardo Seisdedos

