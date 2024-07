Las vacaciones son periodos en los que dejamos de trabajar. Y ya. Lo que hagamos en esos periodos es lo de menos, no es lo que define las vacaciones. Lo recuerdo porque cada verano nos asaltan con la milonga de que vacaciones es igual que irse de viaje, a ser posible al mar; si eres rico, lejos; si la suerte te sonríe, en hoteles y lugares de lujo. La tele, en particular, bombardea cada dos por tres con las operaciones salida de las vacaciones, con el relato detallado de adónde va “la gente” en su tiempo de ocio, con el listado de las playas más concurridas o apetecibles. De tal modo que si en tus vacaciones decides no salir, porque no quieres o porque no puedes, tanto da, parece que eres el raro o el fracasado. Y no.

Quizá porque soy de Zamora y más de pueblo que las amapolas, siempre me ha parecido, y he dicho en voz alta, que es más la gente que en su tiempo libre no se mueve de su casa o lugar habitual de residencia que los que salen en desbandada a tostarse al sol o a hacer turismo donde el diablo perdió el tridente. Para empezar, los ganaderos no pueden aunque quisieran. Al ganado hay que atenderlo todos lo días, fiestas incluidas. Tampoco en los pueblos hubo nunca tradición de vacaciones, porque eso es propio de trabajos asalariados, por cuenta ajena, y no de quienes administran su tiempo al completo y deciden cuando toca faena y cuando no. Sin trabajar para otros no hay necesidad de vacaciones, que es un periodo corto de liberación contractual; es decir, un fenómeno estrictamente urbano y de este muy concreto periodo empresarial.

Pero es que incluso entre los asalariados no todos tienen la pulsión del viaje, del sobrevalorado turismo y de la escapada obligatoria cuanto más lejos mejor. Se nos vende lo contrario, porque es bueno para lo negocios, para la actividad de hostelería, ocio y tiempo libre. Pero las verdaderas vacaciones, las más auténticas, se resumen en la frase italiana del "dolce far niente" (el dulce hacer nada) o en aquello que predicaba el escritor Cela de los días de siesta con pijama y orinal. Estar de vacaciones, cuando desaparece temporalmente la obligación del trabajo, es disfrutar de todo el tiempo solo para lo nos plazca y nos pida el cuerpo: tumbarnos, ver la tele, ir al cine o al teatro, leer, jugar, pasear, tomar algo, trasnochar. Es significativo, en cambio, que muchos conocidos vuelva de sus escapadas diciendo:

—Bueno, por fin en casa. Ahora a reponer fuerzas para cuando haya que volver al trabajo.

No te dejes acomplejar. Si en tus vacaciones lo único que quieres es rascarte la barriga tumbado en un sofá, ole tú. De eso, justamente de eso, se trata en realidad.

