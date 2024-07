San Fermín y el guiri americano

Ernest Hemingway está considerado como uno de los grandes novelistas del siglo XX. Nació en los Estados Unidos de América pero en nuestro país es sobradamente conocido tanto por su obra como por su particular relación con él desde que cubriera aquí la guerra civil como corresponsal de prensa. Amante de la fiesta de los toros, visitó España en repetidas ocasiones y con su novela Fiesta contribuyó a la proyección universal de los populares sanfermines. En 1953 ganó el premio Pulitzer y al año siguiente fue galardonado por la Academia Sueca con el Nobel de Literatura. Murió el día dos de julio de 1961 a los sesenta y dos años de edad. En el sexagésimo tercero aniversario de su muerte, sirvan estas líneas de recuerdo a su memoria...

"Se confirmó la presencia de San Fermín.

Hace unos días encontraron al santo durmiendo "la mona" en los jardines de la Taconera, cerca del casco antiguo. Era difícil creer que aquel pamplonica con pantalón, camisa y alpargatas blancas, pañuelo rojo en el cuello y faja también roja anudada en la izquierda de su cintura fuera él. Parecía de todo punto imposible que así fuera pero el informe de los expertos municipales no dejaba lugar a dudas. ¡Se trataba del mismísimo San Fermín!

Se hospeda en el Gran Hotel La Perla situado en la plaza del Castillo y lleva años viniendo a Pamplona para correr los encierros, tiene barba descuidada y aires de boxeador

A mí no me sorprendió la noticia porque desde hacía días se había extendido por la ciudad el rumor de que lo habían visto callejeando en torno a la plaza de Santo Domingo. Esto se comentaba, desprovisto de la aureola de santidad y de sus atributos episcopales, eso sí, pero siempre a horas intempestivas y junto a un tal Ernest, un americano grandote de apellido impronunciable amante del buen yantar y, al decir de algunos, un tarambana de mal vivir que de seguir aquí unos días más acaba él solo con la última añada de Navarra y La Rioja juntas. Comentan que es escritor, pero ¡qué va a escribir un guiri así!

La otra madrugada lo encontré en el café Iruña. Estaba en la barra, solo frente a un vaso de whisky, y se bamboleaba como un marinero al que se le hubiese olvidado andar. Las fiestas hacía días que habían comenzado, el local hervía de gente y el americano a duras penas se mantenía en pie mientras anotaba algo atropelladamente en una servilleta de papel. Le observé detenidamente. Estaba como ido, ausente, ajeno a cuanto le rodeaba. A su lado las cuadrillas apuraban la noche a voces y entre grandes risotadas, el jolgorio a su alrededor era importante pero él permanecía impávido sin mover un solo músculo de la cara. ¿Qué demonios estaba haciendo que parecía le fuese la vida en ello, tan extraordinario era que le impedía separar la vista de aquel papel? No pude resistir la tentación y me acerqué a preguntarle. Se volvió, me miró displicente de arriba abajo con una sonrisa un tanto socarrona y apuró el whisky… "Escribo", dijo. ¡Sólo eso! ¡Nada más, el muy cabrón! Después se dio media vuelta y siguió enfrascado en su tarea como si no hubiera mañana.

Habrá que esperar por ver si la obsesión que siente por ese quehacer tan extraño que le tiene absorbido el seso acaba tomando forma y con el tiempo se materializa en algo concreto. No sé. Podría ser porque atrevimiento no le falta, no, pero me da que lo tiene difícil. Es más, presiento que como siga así, de fiesta en fiesta y de borrachera en borrachera, este guiri termina mal. Se hospeda en el Gran Hotel La Perla situado en la plaza del Castillo y lleva años viniendo a Pamplona para correr los encierros, tiene barba descuidada y aires de boxeador.

La mañana pasada tropezó con unos mozos cuando corría por la calle Mercaderes, justo al tomar la curva de Estafeta y embocar la de Telefónica, y dicen los que por allí andaban que San Fermín lo salvó de la cornada de un morlaco que había quedado rezagado tirando de él hacia la talanquera. De momento está teniendo suerte, pero... ¿cuánto le va a durar?".

Suscríbete para seguir leyendo