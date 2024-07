"Básculas Blanco"

Entre los infinitos defectos que en general tiene el ser humano, desdichada creación del Ser Supremo, dicho sea de paso, están la incoherencia, la contradicción, la falta de respeto a los demás, la inobservancia de las leyes, el no cumplimiento de los mandatos evangélicos, se sea o no creyente, pues, si los analizamos con un poco de detenimiento, llegaremos a la conclusión que son normas de convivencia para todos con independencia de las creencias, o falta de ellas, de la ciudadanía en general. En resumen, el ser "embustero, farsante, mentiroso, falsario, falso, impostor, fariseo. O sea, hipócrita".

Y es que "no más", basta salir a la calle, entrar en un establecimiento comercial, en una consulta médica o una asesoría fiscal, por ejemplo, para tener que soportar, que aguantar, que sufrir, a quienes, con su impertinencia, gamberrismo, grosería, tratan a los que, lamentablemente, con toda su inocencia, su respeto a los demás, pretenden que se les atienda con un mínimo de profesionalidad, de diligencia, de conocimiento.

El ámbito de la empresa, como el de las diputaciones provinciales, verbigracia, donde los que se supone que las dirigen según "presumen"; aunque en la mayoría de las ocasiones no lo demuestren, más bien al contrario; de ser justos, eficaces, eficientes, diligentes, objetivos, sabedores de la normativa legal que tienen que cumplir, respetuosos con los derechos de los trabajadores y empleados públicos que tienen que dirigir; las demandas en las jurisdicciones laborales, contencioso-administrativas y civiles, las pretensiones presentadas ante el Procurador del Común de Castilla y León, ponen de manifiesto que la dignidad de quienes trabajan se suelen ver vulneradas.

El afán de lucro desmedido, la envidia, la falta de personalidad, el hacer caso a los "cotillas, vagos y metementodo, en perjuicio de la resolución de su urgente y grave problemática pefrsonal", conlleva a que directivos privados y públicos de "todo pelaje" usen y abusen de los poderes y medios de que disponen, no para cumplir con honestidad lo que les exige el ordenamiento jurídico, la lealtad institucional, el buen hacer, si no en hacer lo que les "chivan", lo que les conviene personalmente, lo que el instinto les dicta y, "caiga quien caiga", lo que perjudica el derecho y bienestar de quienes se ven perjudicados por tan lamentables actitudes, al no tener los causantes las aptitudes que el recto proceder de sus responsabilidades demanda.

Reflejo de cuanto acabamos de comentar está reflejado en la excelente película "El buen patrón", con guión y dirección de Fernando León de Aranoa, genialmente interpretada por Javier Bardem, en el papel de propietarios y directos de la empresa "Básculas Blanco"; acompañado por un excelente "puñado" de colegas, que no "secundarios", por sus brillantísimas interpretaciones de todos.

Y sí, cualquier colectivo humano debiera considerarse, y actuar en consecuencia, como una "familia", al ser posible como las de "antes"; procurando aplicarse "esfuerzo, equilibrio, fidelidad", tareas imprescindibles para lograr un mínimo de consecución de sus objetivos.

Marcelino de Zamora

