Es posible que hoy reciba unos sopapos virtuales. Se lo anticipé a los compis de uno de los grupos de wasap que hemos creado recientemente para compartir las cosas más extravagantes de la vida y, como imaginaba, algunos me han dicho a la cara que estoy como una regadera. "No importa, a veces hay que mojarse y decir las cosas con claridad, aunque puedas recibir alguna magulladura", les he respondido. Pero ellas y ellos han insistido en que, a veces, hay que dejar a la gente tranquila y que allá cada cual. Pero yo, que soy un cabezón de manual, he tirado para adelante. ¿De qué estoy hablando? De la política. Sí, de esa palabra tan denostada y con tan mala prensa que muchísimas personas no son conscientes de su verdadero significado, pasando por alto una obviedad: en la vida, todo es política. Sí, todo. Remarco lo escrito porque son cuestiones tan elementales que casi me da vergüenza recordarlas. Fíjense que hasta en el ámbito de la docencia universitaria tengo que enunciarlas una y otra vez, ya que, en muchas ocasiones, los estudiantes no son conscientes de las consecuencias personales y colectivas que tiene su menosprecio por la política. Cuando lo pongo sobre la mesa, la mayoría suelen mirarme con suspicacia e incredulidad, hasta que, transcurridos unos minutos, confiesan algo que me deja muy preocupado: "Nadie nos ha explicado qué es la política de este modo. Por eso, es lógico que mostremos unos gestos que tanto te irritan". Se refieren a mis gestos, claro.

¿Y por qué me irrito? Porque con 19, 20, 21 o más años no se puede andar por ahí sin saber qué es la política, un concepto sobre el que gira la vida cotidiana de todas las personas. Sí, de todas. También la suya, caso de que, en estos momentos, presuponga que esto no va con usted y que la política no le afecta. Espero, sin embargo, que no llegue a una conclusión tan errónea y no se convierta en un mal ejemplo para quienes le rodean. Por eso, si hubiera que explicarlo de un modo sencillo, me decantaría por uno que escuché, hace muchísimo tiempo, cuando estudiaba Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid: "La política es hablar de lo que afecta a los ciudadanos, en cualquiera de los ámbitos y escenarios de la vida cotidiana: hogar, trabajo, escuela, ocio y tiempo libre, equipo de fútbol, etc.". Y quien lo explicaba, siempre ponía ejemplos que no habíamos imaginado: cuando te dicen a qué hora tienes que llegar a casa, es política; cuando deciden cuántos impuestos tenemos que pagar y a qué se destinan, es política; cuando limitan el acceso de entrada a una persona por sus rasgos raciales, es política; cuando practicas el acoso escolar o laboral, es política. Por tanto, me quedó muy clarito que, entre otros significados, la política se refería a cómo se distribuye el poder en la sociedad, a quiénes mandan y quiénes obedecen, a cómo se establecen y por parte de quién las decisiones o los mandatos que afectan a la ciudadanía. ¡Casi nada!

