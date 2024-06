Algo no va bien en la sociedad española. Resulta que hay demasiados solteros. Concretamente, el porcentaje de personas entre 21 y 39 años que se declaran como solteros se ha incrementado sustancialmente en diez puntos porcentuales en apenas una década. ¿Dónde queda aquella divina conseja que nos recordaba: "no es bueno que el hombre esté solo"? Cierto que, según los más recalcitrantes, Dios creo a la mujer para complicarlo todo. Con mi respeto a los varones, sean santos o no, ¿qué sería del mundo sin mujeres?

Es verdad que esta cuestión empieza a tornarse preocupante hasta el punto de que España registra un máximo histórico de 14 millones de solteros. Una abultada cifra que invita a la reflexión, que invita a realizar planteamientos serios. Cabe preguntarse cuál es la razón para que cada vez haya más gente soltera en España y, menos mal que, gracias a Dios, Tamara Falco e Iñigo Onieva se casaron y tuvieron imitadores, fundamentalmente entre los que salen en las páginas de sociedad y en "¡Hola!".

De los 14 millones de personas solteras que contabiliza España, el 52% son hombres y el 48% mujeres. El dato procede del INE. Lo grave es que estas cifras crecen año tras año. El problema no es solo de España, es también de los países occidentales en general. Será posible que se esté aplicando aquella máxima que recuerda "Más vale estar solo que mal acompañado". Sabe qué le digo, la soledad para un ratito. Pesa mucho cuando todo lo rodea en la vida de las personas, aunque para gustos se hicieron los colores. No creo que la solución pase por vivir una vida adulta en soledad. Ni tampoco le veo tantas ventajas a la soltería. Sus defensores apuestan por la independencia y la libertad que proporciona la soltería.

Claro que una cosa es la soltería elegida y otra la obligada. En contra de lo que pudiera parecer esta última afecta en mayor medida a los hombres. No voy a realizar aquí y ahora un estudio pormenorizado del asunto, pero sí invito de nuevo a la reflexión. Se ve a la legua que la idea del amor romántico y de las medias naranjas ya no tiene la fuerza y el valor de antaño.

Suscríbete para seguir leyendo