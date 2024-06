¿Qué fiesta?

Hay 2.394 zamoranos que saben algo que yo ignoro. En toda España son ochocientos mil y pico. Saben de una fiesta, que deben ser la repera y a la que han decidido poner fin. Vaya vergüenza de informador que estoy hecho. Todo el día tratando de informarme, leyendo/oyendo/viendo medios tradicionales, asiduo de redes sociales para que no se me escape tampoco nada por ahí. Y ni flores, oye. No había oído hablar de macrofiesta alguna a la que hubiera que poner urgente fin. Ni siquiera sabía que algunos, cabreados por tanto cachondeo, habían creado una agrupación política llamada justamente "Se Acabó la Fiesta", se presentaron a las europeas y ¡zas! 3 escaños en Bruselas de la noche a la mañana.

Los tiempos son muy raros, eso nadie me lo negará. Y se entiende mal que triunfe un partido desconocido con un nombre tan cenizo. Porque, oye, sale uno que diga "Por la Fiesta Sin Fin" y te explicas el triunfo. Pero que tire para arriba algo tan negativo solo puede explicarse desde dentro, desde quienes lo han votado, por razones que desde fuera no se ven. Desde fuera lo que vemos es alucinógeno. La cabeza de esa cosa es un mentiroso compulsivo, un contrastado creador de bulos, cuyo discurso pertenece al género del terror. La fiesta con la que quiere acabar es lo que otros entendemos por buena gobernación: justicia distributiva, buenos servicios sociales, lucha contra el cambio climático que pronto nos freirá e ingreso en prisión de todos los políticos que no estén de la ultraderecha para allá. Viene a decirlo así, sin miramientos.

Es un Milei con la motosierra en la lengua, un aprendiz de Trump sin su dinero, un vendedor de crecepelos que te deja calvo. Pero, ojo, que esa es solo la primera impresión sacada tras las elecciones, cuando he ido a buscar alguna declaración suya por las redes. Por fuerza sus más de dos mil votantes zamoranos han visto y oído otra cosa, que se me escapa a mi. A ver si alguno me ilustra y me lo cuenta. Imagino que puede ir por aquí:

–¡Dice las verdades del barquero, lo que los demás callan, es el que se atreve a enfrentarse a los poderosos y a él sí que se le entiende todo!

¿Va por ahí? Pues me da que os la ha colado, pero bien. Porque verdades no es precisamente el nombre de su negocio y a quien se enfrenta, como todos los de su calaña, no es a los poderosos, sino a los más débiles: inmigrantes, pobres, mujeres y diferentes. Es la versión "Torrente" de las derechas duras en torno a las que merodeó, hasta encontrar su propio nicho de negocio. Veréis, veréis qué bien vivimos los que no somos multimillonarios como insistáis en darle algo de poder. Veréis a qué tipo de fiesta quiere poner fin.

