Recibo recientemente –con mucha tristeza– la sorprendente noticia de que la insigne y cabal peña "Amigos del Cante", de Zamora, no organizará este verano el ya tradicional y prestigioso Festival Flamenco de San Pedro de la archiconocida como ciudad del románico, tras más de tres décadas responsabilizándose de su dirección, coordinación y gestión –durante los últimos veinte años de forma ininterrumpida–. Además, y es de justicia reconocerlo, con un carácter completamente altruista y cosechando grandes éxitos de crítica y público en la práctica totalidad de sus ediciones.

El alcalde presidente y el concejal que ostenta las competencias delegadas de festejos, a cuyo consistorio "pertenece" el evento, han decidido prescindir de la inestimable colaboración de este trascendental colectivo de activistas y agitadores flamencos, que a base de esfuerzo, entrega e ilusión durante medio siglo ya (este año Amigos del Cante celebra su 50 aniversario), han conseguido colocar a Zamora por méritos propios, como una de las ciudades referentes del panorama flamenco nacional. No por casualidad, la referida entidad cultural flamenca, ostenta los mayores reconocimientos y distinciones a nivel provincial y nacional, por su encomiable labor durante estas cinco décadas. Se le resiste hasta el momento un gran reconocimiento por parte del Festival Internacional del Cante de Las Minas en La Unión, el cual no dudo llegará más pronto que tarde por el buen tino de mi buen amigo y actual alcalde de la ciudad minera D. Joaquín Zapata. No por casualidad, grandes personalidades del arte flamenco como Don Antonio Mairena o Don José Blas Vega, por citar sólo dos, ejercieron de perfectos embajadores de los aficionados zamoranos, rendidos ante la extraordinaria pasión y respeto que demuestran ante este difícil arte, que ya quisieran para sí numerosas peñas situadas en otras latitudes.

Sinceramente, creo que es un gran error prescindir de este valioso capital humano, máxime cuando fue el propio ayuntamiento de Zamora quien en su día (allá por el año 2004) recurrió "in extremis" a Amigos del Cante reclamando su ayuda, con el ruego de que se encargara de la organización del Festival flamenco que por aquel entonces se encontraba en grave riesgo de desaparecer, tras la fuerte crisis que estaba atravesando a pesar de destinar al mismo una importante asignación presupuestaria.

Impropio / Manuel José Navarro Giménez

No conozco las razones que han llevado a la situación actual, quizá alguna cuita personal, con algún cabeza visible de la peña, quizá algún malentendido... lo desconozco, pero es lo de menos. Cualquier desencuentro se puede arreglar y que las aguas vuelvan a su cauce. Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es, qué en el Festival de La Unión, sus mejores ediciones han sido sin duda aquellas en las que se articuló y se respetó el trabajo voluntario de un nutrido grupo de cabales aficionados locales, defensores a ultranza de una de las manifestaciones más importantes de nuestro acervo cultural. Lo que se venía denominando como Comité Organizador, donde coexistían personas de distintas edades, sexo, filiación política, etc, cada uno de ellos aportando su granito de arena. A las pruebas me remito. Durante las dos últimas legislaturas (2015-2023), en las que se tomó la decisión política de fulminar el referido Comité Organizador, el nivel y el prestigio de nuestro certamen descendió muchísimos enteros. No lo digo yo, lo dicen los concursantes, el público y la crítica especializada.

Siempre he tenido meridianamente claro también, porque así me lo inculcaron mis padres desde la infancia, que las formas en todos los aspectos de la vida son muy importantes. Y mis estudios jurídicos no han hecho otra cosa que fortalecer aún más esta convicción, sin restar importancia al fondo del asunto, las formas, en mi opinión, las maneras, son esenciales. Por ello, creo que es un proceder impropio de los representantes institucionales del municipio de Zamora, el no haber dado antes a los dolientes en este caso, ninguna explicación, al menos que yo conozca, acerca de los motivos que han llevado a adoptar la drástica determinación de separarlos de la organización de algo que llevan haciendo tantos años, y tener que haberse enterado por casualidad y con las fechas de realización ya tan cercanas. Y aún en el supuesto hipotético de que existiese alguna razón de calado para adoptar tal determinación, lo elegante seguramente hubiera sido realizar al menos un acto de reconocimiento institucional y agradecimiento por los servicios prestados durante tantos años, bien con carácter previo, o quizá mejor, coincidiendo con el festival.

Lo inteligente por parte de los responsables políticos del ayuntamiento creo que sería sumar, aunar esfuerzos, no dividir ni restar, en definitiva, enfocar la situación con un poco más de humildad, para que este festival tan entrañable no pierda fuste. De humanos es errar, pero de sabios es saber rectificar a tiempo. Ese sería sin duda el mejor detalle que los regidores municipales podrían brindar a tan señera representación del tejido asociativo cultural de Zamora en su 50 aniversario.

