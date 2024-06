Grosería universitaria en Torrehermosa

"Grosería": Descortesía, falta grande de atención y respeto, Diccionario de la RAE "dixit".

Se dice, se comenta, se rumorea, que, a las gentes se las conoce, y por lo tanto se las califica o descalifica, según procedan por sus hechos. Así, cuando estos son insociables, carentes de las más elementalísimas normas de relaciones humanas, de convivencia, e inclusive de agradecimiento, que no se suele dar a quienes contribuyen a darle "brillo y esplendor" a los eventos profesionales que organizan; el desprecio hacia ellos es máximo por quienes han de soportar tales manifestaciones.

Y es que cuando, ligera y brevemente, pues no merecen la más elemental pérdida de tiempo y de paciencia, el "observador" se percata de que quienes así proceden, no sabemos por qué motivos, al no ser amigos, ni conocidos, ni colegas, ni "na"; y considerando lo nada que cuesta "dar las buenas tardes", "pongamos", que canta Joaquín Sabina, por ejemplo; uno se sorprende que si además el "sin educación" ostenta cargos directivos universitarios, la "sorpresa es mayúscula" pues, colateralmente, deja a la institución que representa a la altura del "betún", que "too" se comenta en la "Torrehermosa", en las aulas del edificio de la Diputación de Zamora, en las redes sociales.

Siendo generosos, y cuando se supone que tienen una "cultura" se puede sospechar de su salud mental, siendo muy generosos y misericordiosos como demanda la Santa Iglesia Católica, tan humana ella, y recuerda y recomienda el papa Francisco.

Si la ejemplaridad es exigible a todo ser humano, más si cabe a aquellos que tienen responsabilidades sobre grupos humanos, pues debiera de servir de motivación, de aprendizaje, para sus componentes; y por supuesto, no manipular a ninguno de sus componentes para que haga manifestaciones y actitudes que perjudiquen a alguna persona.

¡Ay Juan Andrés, cuánto se echa en falta tu señorío, tu personalidad, tu "clase"!

No me quito el "sombrero" ante sujetos que tanto dejan de desear respecto al más elemental proceder humano.

Eduardo Calleja

