Se llama karkubi

Atentos al nombre porque puede dar mucho de qué hablar. Sabido es que de Marruecos no sólo llegan migrantes, de Marruecos también procede parte de la droga que se consume en España. Nada nuevo descubro con ello, nada digo que no se sepa por mucho que se trate de silenciar en base a mantener unas buenas relaciones entre ambos países. No hay que tomarse a broma las drogas, especialmente las de diseño sobre las que ya ha alertado la ONU, considerándolas una creciente amenaza.

A quien tampoco escapa su peligrosidad es a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. No se han dormido en los laureles y ya ha alertado durante el 30º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia sobre la proliferación y consumo en nuestro país de varias sustancias psicoactivas y drogas sintéticas entre los jóvenes españoles. Con lo que se sabe sobre las drogas resulta incomprensible que cuenten con tantos adictos.

Esta Asociación ha hecho especial hincapié en el karkubi, una droga alucinógena originaria de Marruecos que se fabrica con clonazepam o fenobarbital, medicamentos ambos de uso y disponibilidad en farmacia, a los que también se pueden añadir otras sustancias, como hachis o pegamento. Conseguir los barbitúricos antes citados no debe ser difícil. A ver, y que me corrijan los médicos. El clonazepam es un fármaco antiepiléptico que pertenece al grupo de las benzodiazepinas, medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto ansiolítico, hipnótico, es decir favorecedor del sueño y de relajación muscular con acción anticonvulsivante. Por su parte, el fenobarbital es un barbitúrico que también se usa para controlar las convulsiones y la ansiedad.

¿Qué ocurre?, pues que ambos pueden provocar amnesia, confusión, mayor agresividad y alucinaciones derivando en intoxicaciones graves e incluso casos de coma. Siendo como es terrible, los jóvenes no parecen tener reparo en probar para conocer en primera persona sus efectos. Su uso está muy extendido debido a su bajo coste y fácil acceso, ya que las mafias consiguen los medicamentos para elaborar el karkubi con recetas ilegales.

