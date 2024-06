A propósito del Día de la Provincia

Antes de desplazarme a Fuentelapeña para asistir a los actos del Día de la Provincia, recibo en mi correo el número 15 de la revista Documentación Social, que edita Cáritas Española. Es un monográfico dedicado a (cito literalmente) "el urgente camino hacia la ecología integral". Miro el índice y me encuentro con un artículo de un tal José Manuel Gómez Giménez, cuyo título me interesa muchísimo: "La evolución de los efectos territorio en España: segregación residencial, brechas regionales y relación campo-ciudad". Lo consulto y pienso: "Este texto debería conocerse en el Día de la Provincia". Como reconozco que no será posible, lo único que se me ocurre es abrir una hoja en blanco en mi procesador de textos y compartir con ustedes cuatro ideas que me parecen muy relevantes. Aunque sean prestadas de mi tocayo, no importa. Aquí están.

Una. Las políticas de planificación y ordenación del territorio bajo ópticas estrictamente municipalistas están produciendo un impacto negativo tanto en el medio urbano como en el rural (…) En el medio rural más aislado, los municipios tienen una autonomía meramente nominal, a la que a veces se aferran por un fuerte sentimiento localista. Sin embargo, más que ayudarles, esto solo contribuye a poner trabas a cualquier intento de política innovadora para frenar su despoblación, principalmente por la imposibilidad de dotarles con suficientes recursos humanos y económicos.

El recurso de la emigración continúa funcionando como elemento corrector de los desequilibrios interterritoriales en nuestro país

Dos. Los análisis estadístico-geoespaciales muestran que el recurso de la emigración continúa funcionando como elemento corrector de los desequilibrios interterritoriales en nuestro país. La etapa actual de la transición demográfica ha evitado en parte que sus repercusiones sean directamente asumidas en el corto plazo, debido al incremento de la esperanza de vida. Pero será a partir de ahora cuando se vean sus efectos reales sobre los territorios más sobreenvejecidos, como consecuencia de un régimen emigratorio prolongado que desplegará todas sus consecuencias en el medio plazo.

Tres. La extensión del teletrabajo después de la pandemia de COVID-19 pareció abrir una oportunidad para todos los territorios. Un análisis real de sus repercusiones parece apuntar a que los desplazamientos residenciales se han circunscrito a las periferias suburbanas y metropolitanas como consecuencia de una transformación de las segundas residencias preexistentes en habituales. Es obvio que esto acabará produciendo más movilidad pendular, sobre todo, si no se consolidan los modelos del teletrabajo.

Y cuatro. Una de las mejores políticas para paliar las desigualdades que se producen en el acceso a la vivienda de los grandes territorios metropolitanos, pasa por asegurar oportunidades sociolaborales y vitales que disminuyan el éxodo rural no elegido y reviertan la dirección de los flujos migratorios. Y esto necesariamente requerirá de un cambio profundo en el destino de las inversiones públicas.

¿Qué les parece? Espero que piensen con calma, porque ya saben que las precipitaciones no suelen ser buenas consejeras para llegar lejos.

