Entre las que algunos premian como virtudes políticas, está la capacidad para postular después lo contrario de lo que se defendía antes, sin más razón para el cambio que la mera conveniencia. Sin vergüenza por tal ejercicio de equilibrismo ni ético ni estético al que podríamos denominar "el dudoso arte de desdecirse con éxito". No solo se da en política sino en cualquier otra actividad profesional y en relaciones personales. Porque no es intrínseca a la actividad de que se trate sino a la persona que la ejercita con la maestría suficiente como para que los demás lo perdonen, lo justifiquen o, como en el 1984 de Orwell, asuman que solo hay una verdad, la última versión, que no solo anula sino que elimina hasta la posibilidad "real" de que antes haya existido otra.

Pedro Sánchez ha hecho de ella la columna vertebral de su acción, la de su gobierno y la de su partido desde su aparición en primera línea. Y, cada vez menos, pero varios millones de electores lo aceptan, lo aprueban y lo premian con su voto. ¿Esto es política o antipolítica? ¿Son justificables la mentira, las promesas por conveniencia electoral y no por principios y los incumplimientos sistemáticos de todo lo prometido por mantener el poder o por evitar que otros lo consigan? ¿Forma parte del juego democrático o atenta contra la democracia misma favoreciendo la aparición de caudillos mesiánicos y tribus antisistema?

El científico Naman Kumar, investigador del Instituto Indio de Tecnología de Gandhinagar, ha propuesto una nueva teoría que daría coherencia bella y equilibrada a la expansión constante del universo resolviendo ciertas inconsistencias de otras teorías. Según Kumar, nuestro universo podría estar entrelazado con un antiuniverso, donde el tiempo transcurre en sentido inverso. Quizás deberíamos aplicar a la política y las relaciones sociales un criterio de verificación de ese estilo. Poner las decisiones y las manifestaciones de Pedro Sánchez y su gobierno en orden cronológico inverso sería esclarecedor para todos y vergonzante para muchos votantes.

