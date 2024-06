El árbol de Belorado

Era una mujer sencilla la que vivía en aquella casa con zaguán a dos calles de la parroquia. Tenía la sabiduría que da ese contacto con las cosas de Dios cuando, década tras década, has dedicado tu vida a la oración sencilla y sencillamente a las cosas de la parroquia. Tomábamos café con ella todos los que pasábamos por la parroquia y solíamos coincidir en que un "ratico" a la camilla equivalía a un retiro espiritual. En sus ojos se veía la sinceridad cuando manifestaba uno de sus miedos en los trabajos que hay que hacer en la parroquia: "Yo lo que no quiero es hacer sombra a nadie".

Hoy el evangelio describe el reino de los cielos como un árbol en el que pueden anidar las aves. Anidan por sus ramas, sus hojas, su sombra. La sombra precisamente, uno de los símbolos del Espíritu, la sombra de aquella nube que guiaba el pueblo de Israel hacia la tierra de promisión, la sombra que cubrió a la Virgen María para obrar la maravilla de la Encarnación, pero también la sombra del árbol de la vida, la sombra del árbol de la cruz cuyo fruto podemos comer en la eucaristía. Esa sombra reparadora bajo la que podemos descansar de las fatigas del mundo, bajo la que podemos anidar para vivir eternamente.

Yo le decía que no siempre hacer sombra está mal. El cristiano está llamado a alargar esa sombra del reino de los cielos para que otros puedan anidar y vivir bajo ella. Ni todos somos iguales, ni podemos exigir los mismos heroísmos a todos los cristianos; por eso muchos de ellos necesitan la sombra de otros, vivir con el ejemplo del que está al la- do, con su consejo y cercanía. Mucha gente necesita de nuestra sombra reconfortante y reparadora para su descanso, para su guía, para poder vivir y sentir con la Iglesia. El problema viene cuando nos equivocamos de sombra.

Nuestro amigo Luis Santamaría, durante más de una década, ha estado advirtiendo que hay sombras que parecen reconfortantes y no lo son. Porque cuando la vida se tuerce y necesitamos de una sombra bajo la que cobijarnos, no siempre todo vale. Y ahí es donde aparecen, entre otros, las sectas. El problema de las clarisas de Belorado es este: ante la dificultad, no acertar a cobijarse bajo la sombra de la Iglesia, o bajo la sombra de alguien que junto a la Iglesia traza la sombra del árbol de la Cruz. Este acontecimiento le demuestra a nuestro lec- tor que en su vida, quizá, puede ser sombra, pero sobre todo le advier-te de que hay muchos –no solo sec- tas– dispuestos a hacer de su influencia sobre nosotros una manipulación.

