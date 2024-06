La mala uva del PP

El PP se enfurruña exageradamente hasta extremos insospechados porque, además del cabreo por no haber ganado en las elecciones europeas, con suficiencia y para derrocar a Pésanchez, tiene que aguantar que en la UE, España crece mucho y las perspectivas económicas futuras son espectacularmente buenas… Es así que el economista Gonzalo Bernardos señala que la previsión del Fondo Monetario Internacional para España "se queda corta": "Vamos a crecer al 2,7%". Y eso que el FMI es más agarrado que un "chotis". Y claro, los socialistas se descojonan con esto y le cantan "ea ea ea, Feijóo se cabrea…" ¡Vaya resaca electoral! Es un resultado que a Feijóo le da vida, aunque no cumple con la expectativa triunfal del inicio de la campaña, pues no arrasa. Plebiscito perdido.

Explicó el profesor de economía, G. Bernardos, que los tres motivos principales por los que cree que esto va a suceder. El primero de todos es el turismo, asegurando que "nos da continuas alegrías". Además, también influyen los trabajadores extranjeros, que "dinamizan muchas empresas". Por último, otro factor importante en este crecimiento es la exportación de mercancías.

"Estoy convencido de que somos los líderes de Europa. Y estaremos entre los cinco mejores países con crecimiento económico de la UE", ha indicado, recordando que en 2023 ya fuimos el tercer país europeo con más crecimiento económico.

Esto debería influir fundamentalmente en el voto en estas elecciones europeas. Y claro, esto le saca de quicio al PP y le da malasangre. Feijóo quiere –lo desea vehementemente– que vuelvan (siendo ya él presidente de España) los hombres de negro como en la época de Rajoy.

Peinado, el juez "chiflado".

Fuentes del Gobierno han opinado sobre la providencia del juez respecto a la citación "extraña" a la mujer de Pésanchez. Y no han querido entrar en más polémica y han asegurado que "respetan sus decisiones". Sin embargo, algunos ministros hablan directamente de "que se está saltando a la torera la Ley Orgánica del Poder Judicial". Las providencias, dicen, "no son para arremeter contra nadie". Por otro lado, dichas fuentes han señalado que el sector conservador del CGPJ "está empeñado en interferir en esta campaña electoral", y que "no les sorprende nada". Desde el Gobierno se les acusa de "estar desprestigiando la judicatura" y aseguran que la "única aportación que deben hacer al CGPJ es la de trabajar para su renovación". Que lleva así casi seis años, incumpliendo el mandato constitucional.

Nos hemos despertado esta semana (junio 2024) con que Europa es un poco más ultra que hace cuatro o cinco años. Cuidadito… sobre todo con esos ultras europeos

¡Ah, casualmente Peinado es el "papi" de una concejala pepera amiga íntima e interesada de Ayuso, pero vamos que son casualidades sin más! Y aunque la Fiscalía Europea le pide quedarse, por ley, la parte central del caso Begoña Gómez, la mano larga del PP intentará impedirlo, pues está en todos los rincones de la judicatura española.

El rosario de su madre…

La jueza Guillermina Yanguas, una de las ponentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que autorizaron el rezo del rosario en Ferraz, fue una alto cargo con el PP en la época de Rajoy.

La autorización al rosario en Ferraz será en plena jornada de reflexión y en el día de las elecciones europeas. La Junta Electoral falló en contra, pero los jueces del TSJM, entre ellos Guillermina Yanguas, la han autorizado aduciendo que la propuesta de la Junta Electoral madrileña fue poco contundente y no estaba bien armada jurídicamente.

Creemos que esta Audiencia Superior de Madrid "se la coge con papel de fumar"; hace de su capa un sayo, y se le ve el plumero político (pepero).

Veamos, señorías, se les supone una independencia y capacidad de pensar las leyes de forma especial y que manejan mejor que nadie los criterios técnicos y jurídicos de la legislación española. Pero ¿un rosario, señorías, el día de las elecciones –y el día antes, el de reflexión–, a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz? Es un acto contra natura en plenas elecciones.

Si hubiera sucedido algo brutal, rocambolesco, tras el rezo de las letanías y los 4 misterios, luego le echarían las culpas al maestro armero, que en este caso sería claro está, Pésanchez, por malo malísimo y por tapar los no errores de su mujer Begoña Gómez, otra mala malísima… De ahí tanto rezo piadoso para expiar tantos pecados.

Y tras algo menos de una hora de avemarías, comienzan los "Pedro Sánchez hijo de puta", "PSOE criminal". Son algunos de los cánticos que se han escuchado este sábado en el cruce entre la madrileña calle de Ferraz y Marqués de Urquijo, a unos doscientos metros de la sede del Partido Socialista. A diferencia de estos días, no han sido inmediatos. El grupo de feligreses se ha dividido entre los que instaban a realizar la protesta en silencio para respetar la jornada de reflexión y los que, un día más, han vuelto a echarse a la carretera, entre semáforo y semáforo, banderas de España y pancartas en mano.

Muchos portan pancartas ultras, banderas anticonstitucionales (franquistas) y otras sí, constitucionales, y piden –gritando a veces– la dimisión de Pésanchez; otras muchas con insultos para él y los socialistas. Pero insisten en que lo hacen después del rezo, de ese rosario repleto de fotografías de gran tamaño de Franco…, con la imagen de la virgen María y también alguna carlista, como ya es habitual.

Mientras, el PP de Feijóo, tan campante ignorándolo todo, pues solo quiere acorralar a Pésanchez y a su mujer, sea con acusaciones falsas, o con sus "jueces", y con sus rezos ultra piadosos. La Iglesia no dice ni pío, la judicatura menos, y luego se sienten ofendidos.

¿Votaron ustedes en conciencia? Pero a qué no miraron bien de reojo por el retrovisor de la derecha la avalancha pía ultra fervorosa que nos quiere llevar al infierno otra vez.

Nos hemos despertado esta semana (junio 2024) con que Europa es un poco más ultra que hace cuatro o cinco años. Cuidadito…, sobre todo con esos ultras europeos, Alternativa por Alemania (AfD), en Francia el Frente Nacional (FN), y aquí además de Vox, con el agitador condenado, un tal Alvise con SALF, que apunta alto como alumno aventajado que copia del extremismo político y xenófobo, literariamente, de Trump, Mieli, Bukele, y cía. ¡Mucho cuidado con ellos..!

