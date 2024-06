Existen días mundiales para todo. Cada cosa, cada qué y cada quién tiene su día mundial. Lo más importante, enfermedades, salud, profesiones, inventos, artilugios de todo tipo, animalitos y lo más nimio, los charcos, el brindis, la repera, cuentan con su respectivo día mundial. Y si lo importante y lo nimio no tienen día mundial, es que no son. Así de claro. Este fin de semana, concretamente el domingo día 16 se celebra el Día Mundial de la Tapa, para honrar y celebrar la existencia de una de las señas de identidad más característica de España. En pocos países del mundo se práctica eso de ir de tapeo que, a su vez, constituye una forma de socializar muy sabrosa.

No hay elemento que no tenga su propia fecha de celebración, la tapa no iba a ser menos y este domingo se alzara con el cetro y la corona mundial. Este domingo hay que celebrarlo como corresponde, tapeando, saliendo de tapas. A ser posible hay que empezar ya este viernes y no dejar para mañana las tapas que podamos probar hoy. Si todos los bares y restaurantes de Zamora lo celebran por igual, no bastará con dos días. Desde luego, qué ricas son las tapas con un buen vinito o una cervecita fresca ahora que el calor aprieta. El tapeo es una de las cosas que los españoles echamos de menos cuando salimos al extranjero.

La tapa está presente en nuestras vidas desde muy niños. La bebida que se solicita en el bar lleva un añadido único: "¿Qué hay de tapa?". El magín de los responsables es extraordinario. Te pueden meter un cocido en una copa o el mejor asado en una rebanada de pan crujiente. La tapa se ha especializado en España y es puro delicatesen. La cervecita y el vino son siempre los mismos, pero la tapa puede ser todo un descubrimiento. Esta oferta gastronómica es el mejor reclamo de bares y restaurantes. Nada sería igual sin la consabida tapa.

En España no se bebe a secas, que también, en España se bebe en compañía, la de los amigos o familiares y la de la tapa que ofrece infinidad de propuestas originales que, en algunos establecimientos, se convierte en tapa insignia que los identifica. Para chuparse los dedos.

Suscríbete para seguir leyendo