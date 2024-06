El incierto futuro del Festival Flamenco de Zamora

Fue en septiembre de 1970 cuando el alcalde de Zamora, don Migue Gamazo, insta a un grupo de personas destacadas por su implicación en la vida cultural de la ciudad, a que se integraran en la Comisión de Ferias y Fiestas de San Pedro. El propósito era reactivar unos festejos que estaban prácticamente olvidados. Entre los miembros de la recién creada comisión –que trabajó de manera altruista, y esto es importante– surge la propuesta de que el flamenco tuviese presencia durante esos días y el alcalde recoge el guante con decisión. De este modo, en junio de 1971 se celebra el I Festival Flamenco de San Pedro con un cartel de lujo, pues en él estaban primeras figuras del cante flamenco como Fosforito, Chocolate, José Menese y Naranjito de Triana. Estaba anunciado también el genial trío de baile Los Bolecos (integrado por Farruco, Matilde Coral y su esposo Rafael el Negro) pero no pudieron venir.

Fue todo un acontecimiento en la ciudad, que acogió con entusiasmo el arte andaluz. Esto sirvió de revulsivo y el festival tuvo continuidad con gran éxito. Se generó además un caldo de cultivo que llevó a la creación en 1974 de la Peña Flamenca "Amigos del Cante" de Zamora, entidad encargada a partir de entonces de la organización de entre once y dieciséis festivales de flamenco hasta el 2004. Esta asociación cultural propició la creación de una afición sólida, que no solo se conformaba con asistir al festival de Zamora y a los recitales que organizaba La Peña para socios y allegados, sino que se comprometió con la investigación y difusión del arte flamenco. Gracias a ellos, en 1978 en Zamora se celebró un Congreso de Arte Flamenco que tuvo gran trascendencia por las ponencias leídas y las diversas publicaciones que vieron la luz. También marcó un antes y un después en la historia de los congresos. A partir del de Zamora se convirtieron en auténticos foros científicos.

A finales de los años noventa el festival entra en total declive y entre 2000 y 2003 se encarga de su organización una empresa con nulos conocimientos de flamenco. Esto trajo como consecuencia que las programaciones fueran de poco interés, por lo que el público zamorano le volvió la espalda a un festival que se había caracterizado por la calidad de sus intérpretes, el rigor en la puesta en escena y por la gran acogida entre el público de la ciudad. A pesar de que se gastaron cantidades enormes de dinero público en traer artistas flamencos de gran renombre como José Mercé, Diego el Cigala, Enrique Morente y su hija Estrella, el público asistente no pasaba de las 150 o 200 personas que, además de que muchas de ellas entraban de manera gratuita con invitaciones del Ayuntamiento.

Cuando algo funciona bien y está dirigido con talento por personas que realmente saben y sienten lo que se traen entre manos es señal de inteligencia seguir en esa línea

Ante tamaño fracaso el concejal de cultura don José Luis González Prada, a través de don Daniel Pérez Fernández, director del Teatro Principal, entra en conversaciones con don Félix Rodríguez, miembro de la Peña Flamenca de Zamora, para que esta entidad retomara la organización del festival frente a la inexorable desaparición. Así, a partir de 2004, resurgió con inusitada vitalidad, pues llegó a congregar hasta 3.000 personas con carteles confeccionados con el criterio de quienes conocen bien el paño desde dentro y no se dejan embaucar por lo que los medios de comunicación masivos difunden machaconamente.

Este artículo podría terminar aquí y como en los cuentos tradicionales podríamos rematar diciendo "… y fueron felices y comieron perdices". Pero no, la cosa por desgracia no acaba aquí. Resulta que este año algunos miembros de la Peña Amigos del Cante de Zamora pidieron cita con el concejal de fiestas y primer teniente de alcalde por el PSOE, y por ello peso fuerte del equipo de gobierno, junto al alcalde, don Francisco Guarido, para presentarle un proyecto de actividades que conmemorasen el 50 aniversario de la entidad. Es en ese momento cuando el concejal les comunica que ya no seguirían organizando el Festival, sino que lo haría el Ayuntamiento. Así, sin previo aviso.

Es inconcebible que el decano de los festivales de capitales de provincia del mundo sufra estos avatares. Cuando algo funciona bien y está dirigido con talento por personas que realmente saben y sienten lo que se traen entre manos es señal de inteligencia seguir en esa línea. Sería deseable, por tanto, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora siga confiando en la Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora, una entidad de referencia entre los flamencos de todo el mundo. Y si los políticos zamoranos no saben esto último, que pregunten a cualquier flamenco de cualquier lugar la opinión que les merece este grupo de activistas de lo jondo. Seguro que cambian de opinión.

