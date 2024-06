A favor de los clubs de lectura

Como no escribo por obligación, suelo hacerlo por necesidad. Con frecuencia, tan solo para mí. Muchos dirán que también ésta es una aberración. Hoy lo hago por necesidad de desahogarme, y porque las lecciones hace tiempo que se me acabaron.

Perplejo y ojiplático me he quedado al leer una noticia titulada "Contra los Cubs de Lectura". Y es que la ignorancia cada día se muestra mas atrevida. ¿Por qué no podría mostrarla yo en su contra?

No puedo por menos de considerarla una de esas noticias falsas (no lo pongo en el neologismo correspondiente, porque ahora no recuerdo como se escribe, y no quiero). Supongo que se le habrá ocurrido a alguno de esos/as de mirada, ojiplática y esclavo de un balón desde su sofá. Tal vez lo haya escrito alguien que desee así hacerse notar, o poner y ponerse en evidencia en algunas de sus carencias culturales.

El mismo título me ha chirriado en la parcela que en mi conciencia, ya gastada, aún queda por arar de mi ignorancia. Al menos, para no parecer demasiado tonto. He tenido que leerlo y releerlo, como San Agustín, para "creer y comprender". Tan solo, por entresacar, de él, realidades de verdad. Y me pregunto: ¿Quién puede estar contra los clubs de lectura sino la ignorancia? ¿Quién contra la cultura, sino la incultura? ¿Quién contra la lectura crítica, social, compartida y vivida, o discutida en armonía? ¿Quién contra el pensamiento crítico vivido para aminorar la soledad y el cansancio de los años?

Si tan perversos son los clubs de lectura, sabrá Ud. que al menos, tiene la libertad de asistir o no a ellos. Sepa que la ignorancia ya convertida en pandemica, se acota, en especial, con la lectura.

En lo que sí estoy de acuerdo es que tal vez sean demasiado los libros que no tengan la calidad suficiente que se les supone para ser discutidos en un foro de lectura donde, generalmente, la cultura que los asistentes atesoran es, posiblemente, muy superior a la que pueda reflejar el propio autor. También estoy de acuerdo que estos clubs no pueden tener por finalidad impulsar al mercado la obra de un autor, ni tener fines comerciales. No pueden ser trampolín para poner a nadie en el mercado.

Aun si así ocurriera, tampoco restarían valor a este tipo de reuniones periódicas que sirven de encuentro para compartir, o que sean tan solo: "cosa de mujeres". Para nada mermaría, tampoco, su capacidad de crítica sosegada y experimentada. ¡Qué culpa tienen ellas, que han de competir con clus de interesados en compartir "patadas a un balón"!

Crear un cisma entre clubs no es para nada bueno. Limitar su capacidad de discusión en torno a un libro, menos. Compartir su soledad, su sentido crítico es más que cultura. Es bienestar social, capacidad de entendimiento. ¡Salud mental! Cualquier intento de limitar, minusvalorar todos estos valores carece de sentido y, mucho menos, "de autoridad moral".

Benjamín Charro Morán

