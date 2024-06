Una noche en el By Alice

No le veía desde el instituto, desde el día de la graduación. La última vez que oí hablar de él fue en la carrera, cuando un amigo me contó que había tenido un hijo. ¿Y quién es la madre?, pregunté por inercia, ¿y llevaban mucho tiempo juntos?, pero no escuché que lo que respondió mi amigo.

Lo volví a ver la otra noche, nueve años después, y fue raro poder sentir atracción por él sin sentir vergüenza. Cuando íbamos juntos a clase y nos tocaba cambiarnos en el vestuario, antes de educación física, yo me colocaba al otro extremo del banco, al final, y no movía los ojos de la pared amarilla hasta que me había subido el chándal y atado el cordón. Yo había oído en una conversación que él era bisexual. Busqué en Google si se podía ser eso y vi que sí.

Él no tenía prisa cuando se cambiaba. Se quitaba la camiseta, iba a beber agua, volvía, le hacía alguna broma a su amigo el repetidor, se bajaba los vaqueros y hablaba un rato así, tan tranquilo, antes de ponerse el chándal. Yo pasaba de largo, salía al pabellón enseguida, pero el color de los calzoncillos no se me olvidaba. Nunca lo miré directamente cuando estábamos en el vestuario, pero quizá sea eso, que cuando de verdad quieres ver algo el cuerpo se inventa ojos donde no los hay.

No sé qué habría ocurrido, cómo nos habríamos sentido si uno de los dos se hubiera acercado al otro y le hubiera agarrado del brazo, como diciendo: cuánto tiempo, ¿no?

En el vestuario real pasaba eso. En el vestuario que yo imaginaba al volver a casa en el bus, era distinto. Estaba más oscuro. Entraba algo de luz por la ventana, muy poca. Y él estaba al fondo, en las duchas que nadie usó nunca, y me pedía con la mano que me acercase, y yo iba. Nos besábamos deprisa, como con rabia.

Yo ya no recordaba ninguno de los dos vestuarios hasta que lo vi la otra noche en el By Alice. Estaba un poco borracho antes de entrar, pero al verlo ahí, bailando en manga corta, se me fue el mareo. ¿Seguiría con su novia? ¿Cuántos años tendría ya su hijo? ¿Se lo estaría pasando bien o estaría bailando por bailar? Fue como si el tiempo hiciera malabares, como si se fueran sucediendo las imágenes del pasado y del presente, y lo veía fumando en la puerta del pabellón antes de entrar a educación física, y ahora le decía algo a un amigo con la luz de los flashes dándole en la espalda, y lo veía reírse como se reía él cuando no era capaz de seguir mintiendo y ahora estaba rascándose la nariz después de ir al baño.

No volví a mirar hacia él hasta que sonó una de Bad Gyal, esa en la que canta: te bailo, me miras, yo sé que tú me amas, no quería estar atada, pero a ti te casaba. No sé si en su mirada había deseo o desconcierto o ambas cosas. Algo había. Ahora sí podemos lo que antes no. Eso trataba de decirle yo con los ojos, y él mantenía la mirada, y yo me sentía ridículo y después envalentado y luego nervioso y a los pocos segundos muy alegre.

