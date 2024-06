El sábado fue un gran día para Zamora y especialmente para la Real Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros y Damas Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano. Celebraban Capítulo, el primero de la nueva era, el primero del actual gobernador Antonio Dávila Rueda, hombre de consenso, de talante y de talento, sencillo, humilde, cercano, solidario, sin duda alguna la persona ideal para llevar la nao capitana al puerto que todos esperaban, realizando una feliz, aunque trabajosa, singladura y dotando a la Corporación de transparencia, altura de miras, apertura y grandeza. Antonio lo ha conseguido. Como toda persona inteligente ha sabido formar una magnífica tripulación.

Para quien esto escribe, fue también un gran día, por ver triunfar a un amigo que lo da todo cada día y por la oportunidad que me deparó el Capítulo de conocer a un gran hombre, a una gran persona, a un gran obispo de esos que te levantan la fe para izarla en lo más alto del mástil de la vida. Monseñor Salvador Aguilera López fue el celebrante de la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, D. Fernando Valera, por el rito Hispano Mozárabe. Monseñor Aguilera nos dejó a muchos de los asistentes, prendados y prendidos de esa misa que fue única. Como que tiene un club de fans, entre las que me encuentro, nada desdeñable.

Pero es que, además, tuve la oportunidad de "pegar la hebra" con él y no pudo ser más significativo. Estamos en la misma onda y pensamos muy parecido. Eso me alegra porque como católica confesa que soy, de vez en cuando me gusta cambiar impresiones con los miembros del clero que en verdad merecen la pena. A "mis" curas los quiero, aunque no a todos con la misma intensidad. Hombre inteligente, yo diría que sabio, monseñor Aguilera maneja bien los tiempos y hace camino al andar y al amar. Es la única forma que yo entiendo de hacer camino.

Rondeño, con toda la gracia de Andalucía, experto liturgista, oficial de la Santa Sede, si no me equivoco presta sus servicios en el dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Monseñor Aguilera es un lujo que tuve la fortuna de disfrutar.

