Miguel Manzano: In memoriam

Al enterarme del fallecimiento de Miguel Manzano me quedé sobrecogido y algo ofuscado. A veces piensas que hay personas que son eternas y que nunca tendrás que pasar por estos momentos, que, por muy naturales que sean, nos parecen incomprensibles, injustos y difíciles de superar.

Mi vida ha estado irradiada por diversos episodios iluminados por su presencia. Hay detrás tantos combates, revueltas, luchas y recuerdos que nunca podrán morir. Desde las reuniones clandestinas en la Casa del Polvorín hasta los encuentros en San José Obrero, mi camino ha estado siempre acompañado por su influencia, especialmente durante los últimos años de la década de 1960, aún bajo el régimen franquista.

En 1968, fui elegido delegado en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca. Con el deseo de reflejar la modernidad en las artes, propuse unas jornadas culturales que abarcaban las artes plásticas, el teatro, la poesía y, naturalmente, la música.

Se representó "El cementerio de automóviles" de Fernando Arrabal y se organizaron conferencias en el Aula Magna, abarcando desde Goya hasta Picasso. Se leyeron poemas de Federico García Lorca, León Felipe, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Pablo Neruda, entre otros. Naturalmente, invité a Miguel para que nos hablara de música. Nos ofreció una conferencia-concierto, presentada por nuestro amigo Arturo González. Acompañado con su guitarra comenzó con canciones populares conocidas: "Salamanca la blanca", "Los mozos de Monleón", "En casa del tío Vicente" y otras que no recuerdo. Pero luego siguió en forma de "Canción Protesta", o "Canción Testimonio", como él decía, cantó Atahualpa Yupanqui (recuerdo el "Duerme, duerme, negrito"), pero también unas canciones suyas con letras propias, de Bertolt Brecht y de León Felipe que nunca volví a escuchar. La ovación fue tan clamorosa, creo que ni él mismo lo podía creer. Yo también me quedé perplejo, pero parece que no le interesó seguir por la vía de los conciertos públicos. Poco después, nos impusieron el estado de excepción.

En el Etnográfico, con Arturo González, tras una proyección de películas de Hepténer. / Jaime López Krahe

Como consecuencia de estas actividades culturales, que según dijeron, habían "prostituido el Aula Magna", tuve la suerte de que me expulsaran, o, mejor dicho, que me "seleccionaran" para no volver a la universidad. Decidí irme a Paris en compañía de algunos compañeros que se solidarizaron (Paco, Marisa, Pablo, Nico,…) y así poder continuar los estudios.

Y allí, en Paris, nos vimos de nuevo varias veces. Con Redoli, que fue para tramitar con Baltasar Lobo su futuro museo, o simplemente para vernos y visitar París con Encarna, Diana, Delia y Darío. ¡Ah, las pasarelas mecánicas de la estación de metro Chatelet! (sus hijos lo recordarán).

Como presidente de Flamenco en Francia, propuse en Córdoba en 1991 la organización del Congreso Nacional de Arte Flamenco en París, que por primera vez saldría de España y se convirtió en internacional.

En un principio estos congresos nacieron para coordinar las fechas de los festivales de Flamenco, evitando colisiones, pero desde hacía bastante tiempo esa función ya no era efectiva (Pulpón se encargaba de todo…) y había en la jornada una serie de ponencias de calidad variable y unos conciertos cada noche orientados hacia la provincia que organizaba el congreso, así como la edición de un disco en el mismo sentido.

Así nació el XXI Congreso de Arte Flamenco, en septiembre 1993, con el lema: "El Flamenco Arte Universal". Nuestra intención era hacer evolucionar estos congresos dándoles una orientación y una dimensión más científica. Para ello, realizamos una convocatoria internacional de comunicaciones, con un comité de selección para asegurar la mejor calidad posible en las ponencias.

De las 37 ponencias recibidas se seleccionaros 20 por el comité de lectura, con participación de Cuba, Méjico, Argentina, Japón, Suiza, Bélgica, etc.

Extracto de un estudio comparativo de los fandangos presentado por Miguel Manzano en su ponencia del XXI Congreso de Arte Flamenco, París 1993. / l Jaime López Krahe

Reeditamos en facsímil la "Initiation Flamenca" de George Hilaire (agotadísimo), que se tradujo al español, así como la edición de "Félix el Loco" de Marc Alfred Pellerin, presentado por Ángel Álvarez Caballero. Varias exposiciones, entre las cuales una de fotos de René Robert: "Flamencos la rabia y la gracia".

Para los asistentes editamos el primer disco CD, lo que fue muy criticado pues el tamaño era mucho más pequeño que los LP de 30 cm y de 33 rpm de siempre. Como no teníamos artistas del nivel requerido, aportamos la técnica en curso de investigación y se hizo un disco de restauraciones históricas con la colaboración de la Peña Juan Breva de Málaga que aporto los originales (cantes de 1907 a 1925, algunos en cilindros de cera) y el laboratorio de acústica de la ENST de Paris. Fue el primer disco mundial remasterizado con un filtrado digital, que, con los medios de la época (hoy se haría mejor), nos permitió recuperar ese patrimonio inaccesible que se pudo poner al servicio de todos. Hoy se puede leer y descargar aquí https://youtu.be/cwImH4JmsM0. (Gracias a Alejandro LK por su trabajo de adaptación e integración a la WEB).

Asistieron más de un centenar de congresistas, entre ellos una decena de zamoranos de "Amigos del Cante", y destacados invitados como Pilar López y Fosforito. Se ofreció interpretación simultánea en francés y las actas del congreso se editaron en formato bilingüe. Además, se creó la Asociación Europea de Peñas Flamencas no Hispanas.

En las noches, del 21 al 25 de septiembre de 1993 pasaron por el teatro "Le Trianon" los mejores artistas del momento: Juan Moneo "El Torta" con el Niño Jero a la guitarra, Diego Clavel con Fernando Rodríguez, Paco Toronjo con Juan Carlos Romero, Jesús Heredia con Rosendo Fernández, El Polaco con Miguel Ochando, Luis el de la Venta con El Niño Josele, Gualberto (piano) con Paco del Gastor, Manuel Gerena con Pepe Núñez.

La Cinemateca francesa de la danza, en homenaje a Carmen Amaya, proyectó "Duende y Misterio del Flamenco" de Edgard Neville, en una versión en color restaurada. Se celebró un fin de fiesta con el grupo de baile de "Los gitanos de Jerez", donde Pilar López, a sus más de 80 años, se nos soltó con unas bulerías inolvidables.

En este congreso también participó Miguel Manzano con una comunicación excepcional titulada "Los orígenes musicales del flamenco". Su trabajo abría nuevas vías de investigación originales, estableciendo protocolos de exploración musical y una metodología de investigación innovadora.

En el Museo Etnográfico el 12/12/2021, con Encarna, en la conferencia sobre Heptener “Los años 60, el decenio de los premios” / Jaime López Krahe

Partiendo de una hipótesis axiomática de que toda cultura musical no nace de una generación espontánea sino en un contexto que tiene su historia, se puede deducir recursivamente la historia musical; definir influencias, estudiar su genética evolutiva pese a su tradición oral. Verificar la hipótesis de relación de algunos elementos del flamenco con otras músicas populares españolas y su parentesco. Citaba, entre otros, a García Matos, Ana Vega, Philippe Donnier del que recuerdo su libro "El duende tiene que ser matemático", y que también participó en el congreso.

Establecía los fundamentos de un trabajo en musicología que permitiría estudiar, analizar y deducir las relaciones y los orígenes del flamenco, todo ello con una base sólida, un conocimiento enciclopédico, una metodología impecable y al mismo tiempo con una humildad injustificada pues consideraba que sólo era un proyecto inacabado.

Se había convocado un premio a la mejor ponencia de 25.000 FF (unas 750.000 pesetas de la época). Como presidente del jurado me fue imposible de convencer a los miembros de la importancia de esta ponencia que aportaba innovación, técnica, erudición y rigor científico. A veces, los sabelotodo no pueden aceptar y comprender que hay quienes saben más que ellos. Es posible que muchos ni comprendieron su contenido ni su interés, orientándose más por valores tradicionales y menos arriesgados o por el tradicional amiguismo de la época.

Cada año, con Encarna, su esposa y compañera de siempre, solía venir a las proyecciones de películas restauradas de mi padre, Fernando L. Hepténer, en el Museo Etnográfico. Estas reuniones eran una ocasión para encontrarnos de nuevo y a veces reunirnos con otros amigos.

Siempre me impresionó la capacidad de trabajo y creatividad de Miguel Manzano, en medio de su extensa obra de creación, investigación pura en etnomusicología y transmisión de conocimientos. Contrariamente a ello, su sencillez, humildad y generosidad eran notables. Aunque será difícil superar su ausencia, confiamos en que su obra creativa y pedagógic+a perdurará para siempre.

Para los que somos ateos, estas desapariciones naturales, que responden a las leyes de la vida, son como una prueba irrefutable de la inexistencia de un Dios, infinitamente bondadoso que hace posible estas malas jugadas. Un Dios que continúa sobreviviendo gracias al Canto Gregoriano, a Bach, con sus Pasiones, sus cantatas, la Misa en Si, a, Mozart con su Misa en Do y su Réquiem, a Beethoven con su Misa Solemnis, etc. Y ahora ya con Miguel Manzano, con sus Salmos para el Pueblo o sus creaciones para la Semana Santa de Zamora.

Suscríbete para seguir leyendo