Las clarisas de Belorado llevan semanas acaparando muchas portadas de los medios de comunicación por su cruzada inédita contra la Iglesia católica en estos últimos tiempos. Un culebrón eclesiástico que está lejos de ver luz al final del túnel. Un esperpento que cada semana ofrece un nuevo capítulo. Una situación de la que algunos se aprovechan para mofarse maliciosamente; otros, como las comunidades de vida contemplativa, están sufriéndola con tristeza, disgusto y abatimiento.

Cómo es posible llegar a este punto cuando sus protagonistas no son precisamente un puñado de consagradas ignorantes o sin estudios universitarios. Cómo es posible que decidan abandonar la Iglesia para ingresar en una secta sedevacantista. Un tinglado liderado por dos catedráticos de la manipulación psicológica, rodeados de lujo carnavalesco y movidos por las antípodas de la filantropía. Dos embaucadores que a estas hermanas les han hecho creerse más papistas que el papa. La exabadesa Sor Isabel (en el comunicado que firma en nombre de la comunidad) no reconoce a Francisco como legítimo sucesor de Pedro, ni a sus inmediatos colaboradores como sucesores de los apóstoles; eso incluye al paciente arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta. Es decir, 1.300 millones de católicos estamos viviendo en la estratosfera de una farsa desde Pío XII; solo ellas están en la verdad del credo del excomulgado Pablo de Rojas; y el camino de la autoexclusión o de la división parece muy inspirado, no sé si en el Evangelio de Cristo o en el espíritu de san Francisco y de santa Clara.

No se trata de juzgar a nadie, pero sí de hacer un poco de autocrítica. En este sentido, nuestro paisano Juan Manuel de Prada arroja luz con su interesante artículo sobre "Las monjas cismáticas" (ABC, 18 de mayo). Ahí denuncia que este caso nos habla de una Iglesia rutinizada, burócrata e impersonal, con poco amor y sin perspicacia para corregir y consolar, que deja enfermar a sus miembros más selectos sin advertir su decaimiento, su dolencia íntima, su agonía espiritual. Tampoco le falta razón al advertir que las "monjas de vida contemplativa requieren atenciones especialísimas, tanto en el escrutinio de su vocación como en la dirección espiritual constante (…), con una antena sutilísima para detectar la intromisión de viborillas venenosas". A nuestro prestigioso escritor solo le ha faltado incluir los intentos meritorios de esa otra Iglesia empeñada en auxiliar las necesidades materiales y espirituales de las monjas de clausura. Buen botón de muestra es la asociación de Amigos de los Conventos de Toledo, tal y como publica Alfa y Omega en su último semanario.

