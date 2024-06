¡Ay, Europa!

Este país le debe muchísimo a Europa. A la Europa de las últimas cuatro décadas, quiero decir. Desde nuestra incorporación efectiva a la Comunidad Económica Europea (que así se llamaba entonces) el 1 de enero de 1986 hasta la actualidad. Esa fecha histórica venía precedida de otra que resultó fundamental: la formalización de la firma del Tratado de Adhesión de España el 12 de junio de 1985. Aún recuerdo la famosa fotografía, con Felipe González, presidente del Gobierno, Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, y Manuel Marín, secretario de Estado para las relaciones con las Comunidades Europeas, estampando sus firmas en el Palacio Real de Madrid. Conviene recordar estos acontecimientos y a quienes hicieron posible nuestra incorporación a un club soñado por tanta gente y al que se nos había negado la entrada en ocasiones anteriores. No olvidemos que la primera petición de ingreso se realizó en 1962 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, y que se solicitó de nuevo el 28 de julio de 1977, dos años después de la muerte del Generalísimo. Por eso, cuando en estos tiempos de populismos, polarizaciones políticas, brechas sociales, desinformaciones, exclusiones, discursos y agitaciones irracionales, etc., se nos quiere vender que tendríamos que regresar a lo que fuimos antaño, es decir, a mirarnos el ombligo, recuperar la soberanía y dejar de ser guiados por esa tropa que reside en Bruselas, no puedo por menos que temblar.

Sí, he escrito bien: temblar. Porque las personas que piensan de esta guisa olvidan (¿intencionadamente?) que nuestra historia más reciente no se entiende sin la incorporación a la Unión Europea. Ahí están los beneficios conseguidos en múltiples ámbitos de la vida cotidiana: infraestructuras, enseñanza, comercio, seguridad, libertad de movimientos para vivir, trabajar y viajar, etc. Y si aún tienen dificultades para identificar ejemplos concretos de lo que trato de transmitir, les recomiendo que echen la vista atrás y traten de recordar que las autovías que se han construido en este país, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, las plantas de residuos sólidos y urbanos, las ayudas de la PAC, los beneficios educativos del programa Erasmus o la política de seguridad son frutos de nuestra incorporación a la UE. ¿O es que acaso no han disfrutado nunca de esos recursos? Pero lo dicho no significa que vivamos en la Europa de las maravillas y que no tengamos que resolver numerosos retos asociados con, por ejemplo, los derechos sociales, el cambio climático, la pérdida de diversidad, la competitividad de nuestras economías en un mundo globalizado, la seguridad, la paz o la inteligencia artificial. Y para eso se necesita que la ciudadanía europea no permanezca muda. Que hable y se exprese con claridad. Y las urnas siguen siendo, hoy por hoy, uno de los recursos más importantes para conversar. Quien esto escribe hablará. Alto y claro, como casi siempre.

Suscríbete para seguir leyendo