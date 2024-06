Pululan por la vida política española infinidad de delitos fiscales en espera de la acción de la Justicia que no se pronuncia. Cabe recordar el "Caso Koldo" o el del "Tito Berni", que juntos y aún por separado suman muchos millones de euros. Cifras tan abultadas que son impronunciables. Son tiburones del fraude más descarnado. Sin embargo, la Justicia, o quizá debería decir la Agencia Tributaria, se fija y actúa con una diligencia encomiable y una dureza incomprensible, con los pequeños y medianos casos de particulares. Es cierto que la Agencia Tributaria suele ser flexible.

Los casos de Imanol Arias y Ana Duato son dos claros ejemplos del celo de la Abogacía del Estado por perseguir los delitos fiscales hasta sus últimas consecuencias: juicio y penas. Todos conocemos el acuerdo al que ha llegado el actor. La actriz que ha devuelto parte de la cantidad supuestamente defraudada y que ha pedido la anulación de su juicio, no solamente no lo ha conseguido, sino que sigue enfrentándose a una petición del fiscal de 32 años de prisión por un presunto fraude de 1,9 millones de euros.

No sé si se trata de un escarmiento porque, realmente, no sé qué se esconde detrás de tan dura, durísima, petición de prisión. La fiscalía se ha pasado veinte pueblos. Me gustaría que fuera igual de dura ante tantos y tantos fraudes y casos de corrupción, de cuantías mucho más abultadas, yo diría que estratosféricas, como se producen a diario en el ámbito de la política y de las empresas que han cogido gusto a la práctica del fraude y la corrupción. Y da igual que sea nacional, local, provincial o autonómica. Cuando el virus de la corrupción y el fraude está latente, éste no distingue.

Treinta y dos años son muchos, demasiados años por una cantidad mínima comparada con las cifras que se oyen por ahí, y después de haber devuelto una parte importante. Voluntad por parte de la acusada hay. El rechazo de Hacienda y su voluntad de mantener la acusación hace sospechar que hubiera algo más que no se dice. Los años de prisión asustan más que la cantidad defraudada. Ese, tampoco es el camino a seguir.

Suscríbete para seguir leyendo