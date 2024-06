Remedando a quienes cuando España entró en la Comunidad Europea con el lema "españoles, ya somos europeos", respondían con humor "europeos, ya sois españoles", quiero hoy decir que lo que falta es reivindicar otra Europa que nos tenga en cuenta desde Zamora: ¡europeos, ya sois zamoranos!

Por ello, desde esta provincia en la que seguimos viviendo quiero dirigirme a Europa, donde el nuevo parlamento se va a elegir también con nuestros votos despoblados por la pérdida de habitantes una elección tras otra. Menguados y despoblados los votos, pero esta vez ni vacíos, ni vaciados de razones y de anhelos de justicia con esta tierra.

Pese a lo artificiales que son las fronteras de las provincias de España, Europa debe saber quiénes somos: una provincia pobre según las estadísticas, con tasas de paro elevadas sobre todo entre las mujeres, y que se despuebla más deprisa que otras zonas de España.

Formamos parte de la España vaciada, que están llenando de instalaciones de producción de energía que antaño inundaron los valles más fértiles para la hidroeléctrica, luego amenazaron con la nuclear y sus cementerios de residuos, y ahora llenan los montes de aerogeneradores –que son gigantes y no molinos, Sancho– y de huertos, sí, pero solares. Una energía que se exporta, es decir, emigra, como emigra la gente porque aquí se generan electrones pero no se generan puestos de trabajo.

Nuestra zona rural se vacía de ganaderos y agricultores que vivían aquí con pequeñas y medianas explotaciones, y se llena de macrogranjas que arruinan a los pequeños productores y contaminan el suelo agrícola y el agua. Dicen algunos que es por culpa de las políticas que se hacen en Europa para proteger el medio ambiente. Pero lo cierto es que los que contaminan son los purines y residuos de las granjas industriales.

La política agraria comunitaria favorece a los terratenientes propietarios de las tierras que no viven en el campo sino del campo, y no a los campesinos a título principal que se asientan en los pueblos porque viven del trabajo diario

Además desde hace años –mucho antes de los requisitos medioambientales– ya se cerraban explotaciones, porque la política agraria comunitaria favorece a los terratenientes propietarios de las tierras que no viven en el campo sino del campo, y no a los campesinos a título principal que se asientan en los pueblos porque viven del trabajo diario. Y tras el cierre de las explotaciones agrarias se cerraron los servicios porque eran muy costosos y no eran rentables, y emigraron las personas. ¡Claro que hay que cambiar la PAC en Europa! Pero no en los aspectos medioambientales que nuestros campesinos han respetado siempre porque es su forma de vida. De hecho nuestro medio ambiente, pese a los incendios, sigue siendo nuestro gran capital: el capital social de nuestra provincia.

Por ser territorio pobre, con pocos puestos de trabajo y con dificultades para acceder a los servicios, esta provincia necesita a la izquierda. Pero no sólo en el territorio provincial dentro de nuestras fronteras, sino que es toda la sociedad la que la necesita: desde Zamora hasta Europa, necesitamos la izquierda.

Como sabemos que también de Europa depende nuestro desarrollo –y por ello somos europeos– lo que hace falta es que Europa sea cada vez más zamorana. Y serlo es reivindicar cambios en la política hacia quienes comparten nuestros problemas y nuestras necesidades: las personas más pobres, las que están en paro, las que no pueden acceder a los servicios ni acceder a los derechos sociales incluso más básicos, las que mueren de hambre y de guerras.

Para que Europa sea más zamorana no basta con convencerla de que aumente las subvenciones de la PAC o los fondos europeos, porque a veces cuando llegan a las zonas que por ejemplo como Zamora se despueblan, no se gastan bien y a veces tampoco se invierte en ellas. Esa decisión ya depende de nuestros gobernantes elegidos en distintas elecciones más cercanas, pero que no son más importantes que las europeas que nos parecen lejanas.

Con algunas de las ideas y las palabras que dirigía a las personas asistentes a la reciente fiesta de izquierda unida, planteo algunas preguntas que nos hacíamos en el barrio de San José Obrero –obrero de martillo– y en la Josa– finca de hoz campesina. Hoz y martillo que son símbolos de la izquierda: hoz del trabajo del campo, martillo del trabajo industrial, y en un huerto sin cercas ¡tierra y libertad!

Preguntamos si se puede cambiar algo desde una provincia pequeña.

¡Claro que sí! Porque el mundo cambia con gente pequeña, / en lugares muy pequeños, y haciendo cosas pequeñas. / Lo cambian las minorías, como decía Violeta. / Y hacia la igualdad lo cambian las políticas de izquierda.

La pregunta: ¿Para qué votar si no eres de derechas ni de izquierdas?

Si alguna vez has luchado en las huelgas por tu tierra. / O si has metido a las vacas en la delegación de Hacienda, / o en el pleno de la "dipu" has colado a las ovejas. / Si con el tractor al menos has bloqueado carreteras. / Y si okupaste el Cuartel para no ir a estudiar fuera / (después de haberte movido para que abierto siguiera). / Si que abran el Consultorio cada sábado recuerdas / para que los sanitarios os ausculten en presencia. / Si que no cierren las vías del tren que paraba cerca / quieres, o que los caminos sean como carreteras…

Si has luchado en causas justas, yo creo que eres de izquierdas. / Pero es igual lo que seas, te necesita tu tierra.

Pregunta: ¿por qué estuviste? Tu memoria recupera.

Si alguna vez has luchado, tu memoria recupera: / Fue contra la dictadura, contra la OTAN y sus guerras, / o contra el capitalismo salvaje que nos gobierna. / Por los derechos humanos de los parias de la tierra.

Y al final la más difícil de las preguntas. Contesta: ¿A quién votar, si votamos las próximas europeas?

Recuerda por qué te fuiste, emigraste de tu tierra. / Quienes fueron responsables de que cerraran la escuela / de tu pueblo, y quienes ahora los que el consultorio cierran. / Recuerda con quien estabas gritando contra la guerra, / por trabajo con derechos que defendías en las huelgas. / A la gente que encontraste en las luchas con ideas / en las que reconocerte, porque merece la pena.

Y si eso no basta, vota por frenar la ultraderecha, / que bajo la tierra quiere enterrar nuestras ideas. / Sin saber que las semillas nacen cuando las entierran.

Como decía al principio, vota porque Europa sea / más zamorana: /sensible a las gentes con problemas, / a provincias con pobreza, trabajador que no llega / a final de mes, y emigra lejos fuera de su tierra. / Y al que desde lejos viene y desde fuera aquí llega. / Porque son la clase obrera, que no sabe de barreras. / Porque de Zamora a Europa y al mundo no haya fronteras.

Portavoz de IU en la Diputación

Suscríbete para seguir leyendo