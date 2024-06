No se escandalice ni confunda el lector por el título, que no aludiré a quien con habilidad y diligencia echa su mano para que el semental equino cumpla con su función reproductora. No van de esto las líneas siguientes, aunque lo mismo algo tienen que ver por aquello de que la palabra en cuestión viene de la amalgama de mano y porra (parasintéticas se llaman estas palabras), así como por la cuestión hormonal, tanto femenina como masculina, como verá el lector que haya superado la primera impresión.

Afortunadamente, una de las grandezas de nuestra lengua es la polisemia, de ahí que el término que encabeza este artículo haga referencia a la segunda acepción de mamporrero: "Persona que amaña algo en beneficio de otra". Si a la polisemia le añadimos la sinonimia y vemos que amañar es manipular, ahora sí que tenemos centrado el asunto de mi reflexión: la irrupción de los mamporreros en política; o sea, de aquellos que manipulan en favor de otros, y de sí mismos ya de paso.

Cierto es que no son nuevos estos personajes que de manera zafia y montaraz caldean el ambiente político, sobre todo en periodos electorales, pero lo llamativo es su proliferación en las dos últimas décadas y, sobre todo, el haber dejado de ser segundones en sus formaciones, sin duda por su acreditado escaso recorrido intelectual, para pasar a ser sus líderes, dirigir comunidades autónomas y ayuntamientos, ser ministros y ministras y hasta presidentes o presidentas de gobierno incluso allende los océanos, que el tema no afecta solo al suelo patrio, lo que tampoco es de gran consuelo.

Con estupor y hasta vergüenza asistimos algunos al espectáculo que un día sí y otro también nos presentan estos personajes extemporáneos que convierten las instituciones, los medios de comunicación y las redes sociales en una macro taberna de piratas donde largar patochadas, calumnias, difamaciones, insidias, injurias y, por supuesto, insultos, muchos insultos, generando un ambiente que en nada tiene que envidiar tampoco a las antiguas ventas de bandoleros con faca siempre lista en la faja y lengua larga. Y al igual que estos personajes marginales y delincuentes, también los mamporreros y mamporreras cuentan con su público que les aplaude y jalea, a veces hasta el paroxismo, porque hace falta ese público, cotarro sería más apropiado denominarlo para ser fieles al contexto, con tal de que el espectáculo continúe. A fin de cuentas, ya dijo el torero Rafel El Gallo cuando le presentaron a José Ortega y Gasset como filósofo aquello de "tiene que haber gente pa to".

Y paso del estupor y la vergüenza a la preocupación, incluso al miedo, cuando pienso que estos personajes los elegimos para representarnos a los conciudadanos, porque son miembros electos en democracias, algunas incluso muy consolidadas, a pesar de que su lenguaje descalificador sea poco respetuoso hacia los diferentes e incluso, y de ahí mi temor, tengan como verdadera vocación acabar con los cimientos básicos de esa democracia en la que suelen envolverse cuando se extralimitan en sus propios excesos y eso que estos exabruptos no suelen ser fruto de un acaloramiento, sino que están perfectamente organizados en forma, fondo y lugar para el fin que persiguen, aunque no me extrañaría, y casos hemos visto ya, que les acaben sepultando políticamente a ellos mismos, porque el postureo chulesco y chabacano también acaba teniendo su mármol y su día.

Dado que la presencia en la vida pública de estos seres cavernarios no es privativa de una formación política ni de un país democrático (el salvajismo se da por sentado en las dictaduras y pseudo democracias donde el voto es cautivo), sino que va permeando en todo y a todos, es de importancia capital que, como ciudadanos, reivindiquemos en todos y cada uno de los foros que tengamos a nuestro alcance al menos dos cosas: respeto y disculpas.

Respeto no solo al oponente, sino también a los propios seguidores para que no nos sintamos avergonzados y, sobre todo, sin argumentos cuando en el trabajo, en un bar, o en nuestra localidad alguien nos tire a la cara la barbaridad que se le acaba de ocurrir a quien hemos elegido, porque esta situación en la cotidianeidad del día a día se hace dura de digerir y no digamos de defender. Y en caso de que se pierdan las formas, que no dejamos de ser todos animales, más o menos racionales según de qué manera y con quien, al menos que quede la decencia de pedir disculpas, que un mal día lo tiene cualquiera, en vez de enrocarse en el tú más y peor, mucho peor. O sea, lo que viene siendo la buena educación y, ya puestos, tampoco vendría nada mal explicar bien cómo se gestiona o se piensa gestionar la cosa pública, que es lo que a todos nos interesa, en lugar de tanta gresca.

Lo demás es pugnar por quién la tiene más grande. La faca clavada en la mesa de la taberna, me refiero.

