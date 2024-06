El ministro de Transportes y otros menesteres, el vallisoletano Óscar Puente, es de esas personas que no saben si mata o espanta. Necio sí es, entendiendo la necedad no como un insulto sino como un estigma, como una lacra, pobre, como falto de inteligencia o de razón que, junto a que no sabe lo que podía o debía saber, son las dos acepciones señaladas por la RAE. Otro gallo cantaría si hubiera utilizado alguno de los sinónimos, también admitidos por la RAE como ceporro, zote, zoquete, zopenco o burro. ¡Dios me libre de enmarcar al ministro en semejante consideraciones!

La capacidad del ministro para armarlas pardas, para suscitar controversia, para ponerse el mundo por montera, para polemizar, es infinita. No tiene medida. No pasa un solo día sin que no meta la pata y, por bocazas (su locuacidad insultante le mata), reciba la del pulpo, con razón. Fechas pasadas, al ministro en cuestión, no se le ocurrió otra cosa que publicar un tuit mofándose de Dolors Montserrat, la candidata del PP a las europea, utilizando para ello la plantilla que emplea normalmente la Plataforma SOS Desaparecidos para alertar sobre este tipo de sucesos y pedir ayuda en las búsquedas. Más inoportuno no pudo estar.

Tras la denuncia de muchos familiares de desaparecidos y de la propia plataforma a la que copió, el ministro borró la publicación. Demostrando esa falta de sensibilidad que acredita no pidió perdón, práctica habitual en su modus operandi. En su afán por criticar a la oposición Puente emplea todo lo que considera que más beneficia a su burla, creyéndose un humorista equiparable a los mejores de España y eso le lleva a cometer errores e imprudencias que ponen de manifiesto su constante necedad, lo que le convierte, por reincidente, en un ceporro, en un zopenco. Y no rectifica, que es lo grave. Entre su aspecto físico y sus modales, el ministro en lugar de meter miedo, provoca risa.

Los familiares de los desaparecidos están indignados, con razón, y sorprendidos de que todo un ministro incurra en la banalización gratuita y ofensiva. No todos valen para ser ministros y Puente es el mejor ejemplo.

