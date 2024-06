Pues sí, qué bien, que requetebién. El Real Madrid gana su "orejona" número 15, después de haber ganado la Liga, por, cierto, el Real Madrid de Baloncesto también ha ganado al Barcelona en el segundo partido del clásico de semifinales de la Liga Endesa y, ante todo y sobre todo, mi contento, mi alegría viene dada por la victoria del Zamora Club de Fútbol a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, por la mínima, pero victoria al fin y al cabo, consiguiendo el pasado domingo el ascenso a Primera Real Federación Española de Fútbol.

El Zamora necesitaba este salto de categoría y la afición también después de haber, no sé si superado una de las temporadas más difíciles para el club rojiblanco. Una temporada dura de narices y no voy a recordar por qué o por quién, porque no merece la pena. En medio de la dificultad más insuperable, el Zamora supo nadar y guardar la ropa y ascender que era lo que no sólo la afición, sino todos los zamoranos queríamos.

Me alegro por amigos como mi querido Rogelín y tantos otros como han aguantado marea, que ha sido negra, a lo largo de una temporada que a punto estuvo de desbaratarse. No sin grandes esfuerzos lo hemos conseguido, gracias a los que estuvieron al pie del cañón, los que le dieron al esférico, los que confiaron, los que creyeron y los que no, los que han aguantado el tipo, en fin.

Zamora y la afición llevaban mucho tiempo esperando este momento. Hay que disfrutarlo, hay que saborearlo. Mañana ya se pensará la estrategia a seguir. Hasta dónde yo sé, hay alguna que otra gran fortuna española interesada en el Zamora. No sé si el interés seguirá el crescendo preciso, todo se verá. Ya digo, ahora toca otra cosa. Ahora toca felicitar a este Zamora CF que lo ha conseguido, que había encandilado a los aficionados y que el domingo les hacía el mejor regalo que tantos y tantos estaban esperando.

Estoy feliz y muy contenta. El domingo fue un día redondito en muchos aspectos. El Zamora CF, en gran medida, tuvo la culpa de que así fuera. No negaré que en mi condición de madridista, el Real Madrid también tuvo mucho que ver.

