Un mundo despiadado

Por mucho que no seamos conscientes de ello, en Europa occidental vivimos en una parte del globo como auténticos afortunados. Desde la SGM, salvo por la guerra en la extinta Yugoslavia, y ahora mismo, en Ucrania –aunque ambas no nos hayan afectado directamente–, nuestra mayor preocupación es contratar plataformas digitales a bajo precio, pagar pocos impuestos, las pensiones, tal vez la tarifa de la luz y que la clase política deje de actuar como una cuadrilla de adolescentes, o ahorrar para un plan vacacional con la familia.

También, y por desgracia, preocupa que apriete la ultraderecha que se aprovecha de unas circunstancias adversas que se están dando en el conjunto del planeta para generar más inquietud y ganar votos gracias al temor de la migración irregular. Sin embargo, rara vez nos paramos a considerar por qué se está produciendo este fenómeno, y aún menos nos da por empatizar con la situación de esos hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, que emprenden a la desesperada un peligroso periplo hacia el hemisferio norte. Su afán no es molestar, sino sobrevivir. Los datos y las cifras son, en ese sentido, muy ilustrativos, aunque sean fríos números y tras ellos se escondan la faz más cruda de numerosos dramas personales. Pues, a la incidencia de la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, las guerras y los conflictos causados por el ser humano, se les están sumando factores impredecibles como las catástrofes naturales.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) acaba de publicar su informe anual cuyos datos son muy reveladores: 46,5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares de forma forzada en 2023, casi la población total de España, a lo que si se le suman los que ya lo habían hecho, se alcanza la cifra total de 75,9 millones, un dato que no para de crecer. De los 37,9 millones en 2014 se ha pasado a los 71,1 millones de 2022, con este año cerca de cuatro millones más. Y eso que a estos números no se le añaden los refugiados, 29,4 millones (en 2023, según Acnur) aquellos que han tenido que huir de sus países interpelados por conflictos, crisis de subsistencia y persecuciones, amén de otros infortunios.

La batalla contra el clima debería ser la contienda de nuestro tiempo, al igual que la defensa de la dignidad humana

Para el coordinador del citado informe, Vicente Anzellini, «son datos que sirven para conocer el estado de resolución de los distintos conflictos, la resiliencia de un país a los desastres naturales o los efectos del cambio climático». El área más afectada y destacada es África Subsahariana, con 13,5 millones afectados por los conflictos y otros 6 millones por desastres naturales, seguido de Oriente Próximo y África del Norte, con 4 millones y 1,3 respectivamente, Asia del Pacífico (1,5 y 9 millones), Europa y Asia Central (0,7 y 4,7), las América (0,6 y 2,1) y el Subcontinente indio (0,1 y 3,5). El aumento de tales cifras con respecto a los años anteriores ha venido motivado por la crisis en Sudán y la situación de inestabilidad en la República Democrática del Congo (RDC), ambos casos representan la mitad de los desplazados internos de 2023. A todo esto hay que añadir, por supuesto, a Ucrania, Siria, Colombia, Yemen y, como no, Gaza (donde, además, la población se ha visto obligada a reubicarse varias veces). Con toda lógica Anzellini indicaba que si ya de por sí los desplazamientos son negativos para esa población, que debe viajar con lo mínimo, a esto hay que añadir su empobrecimiento. Regresar y reemprender sus vidas donde las dejaron y recuperar sus niveles de bienestar anteriores resulta para estas poblaciones no sólo complicado y difícil, sino imposible, hasta pasadas varias generaciones. Es preciso incluir otros factores que laminan esa sociedad, como es el modo en el que afecta y lastra a los niños y jóvenes tan negativamente su futuro, sin una continuada escolarización o los traumas que puedan afectarles. Así mismo, no hay que olvidar que los desplazados son personas dependientes a nivel alimenticio y una fuente de presión en las nuevas áreas donde se concentran (no siempre son bienvenidos por los locales), lugares nada preparados para recibir un alto número de personas desvalidas y dependientes. Como colofón, al ser desplazados internos, y no refugiados, no disponen de unas medidas especiales de protección de acuerdo al derecho internacional, lo cual les expone más a la indefensión, salvo en aquellas zonas donde los gobiernos (los menos) cuentan con medios para atenderlos debidamente.

No hay duda de que los desastres naturales son un factor que cada vez está cobrando una mayor incidencia en el planeta, según el informe, afectando, en mayor o menor medida, a nada menos que a 148 países. China y Turquía, sin ir más lejos, padecieron inundaciones y terremotos muy graves que empujaron a 7,7 millones de personas a tener que cambiar de residencia a la fuerza. Si bien, son fenómenos cíclicos cuyo impredecible impacto es desigual dependiendo de los años. Pero también los [evitables] conflictos son un favor muy relevante, como se ha podido comprobar. En Gaza, concretamente, hay cerca de 2 millones de desplazados que no pueden salir, cercados por tierra, mar y aire por las tropas israelíes. Su situación de indefensión es absoluta y no es porque se hayan visto afectados por un ciclón, sino por un conflicto. El retorno a sus hogares se revela por ahora imposible, no sólo eso, la mayor parte de las zonas urbanas de Gaza, cerca del 60% ha sido destruidas, así como otra serie de instalaciones y servicios básicos… Entre tanto, es muy llamativo que en vez de haberse incrementado las aportaciones de los países ricos a la ayuda humanitaria, lo que se ha desorbitado es la inversión pública en la adquisición o desarrollo de armamento.

Algo falla si seguimos en esta espiral absurda e insostenible. Es evidente que las naciones actúan de forma negligente, no se dan cuenta de que llegados a cierto punto, si hacemos inhabitables ciertas partes del planeta, nos afectará a todos. La batalla contra el clima debería ser la contienda de nuestro tiempo, al igual que la defensa de la dignidad humana.

