La Unión Europea, una institución local con sede en Bruselas

Zamora se juega su futuro en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. No en vano, la legislación comunitaria marca el 60% de las leyes españolas y, en el caso de la agricultura, puede llegar hasta el 90%. Por ello, votar en las elecciones europeas puede significar defender intereses locales, en concreto, los de las zonas rurales. Respaldar marcos como el Pacto Rural Europeo, aún en ciernes, para que algún día pueda estructurar el futuro de la Unión Europea como ahora hace el Pacto Verde Europeo es una de las direcciones que el voto zamorano puede impulsar, una oportunidad para que Bruselas mire de nuevo a estas zonas que representan el 80% del territorio y son el hogar del 30% de la población, más envejecida y con menos oportunidades que en el caso de sus compañeras urbanas, y aun así, igual de indispensables para el futuro de los Veintisiete.

Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo pueden obligar a una reconfiguración de las políticas comunitarias, y es que la transición verde se enfrenta a un parón si el hemiciclo se tiñe de una mayoría de extrema derecha, como los partidos europeos han prometido que harán en caso de salir elegidos con la suficiente fuerza. España inicia una etapa en la que será uno de los pocos países que tendrá aún más presencia en el ámbito europeo, ya que estas elecciones el Parlamento amplía su número de miembros de 705 a 720 eurodiputados. De los 15 nuevos asientos, España absorberá dos de ellos, por lo que a partir de ahora contará con 61 votos para cambiar a su favor la legislación europea. La España Vaciada puede jugar también a su favor y poner a trabajar a Bruselas en un problema que afecta en mayor o menor medida a todo el continente.

La protección del lobo como una especie no cazable, la multimillonaria Política de Cohesión de la que descienden los fondos europeos y su reparto, la configuración de los requisitos de la PAC, el mercado único o conseguir transformar un territorio de sacrificio para producir energía en un lugar capaz de generar también oportunidades son algunas de las medidas que se negocian en el Parlamento, una de las partes del intrincado proceso legislativo que la institución comparte con la Comisión y el Consejo y que se estructura en trílogos, una palabra tan burocrática como la propia Bruselas, que quizá pone más distancia de la que realmente existe entre las sedes europeas y los campos de Zamora. Pero a pesar de todo, la política comunitaria también representa a los ciudadanos del mundo rural, a quienes está ligada por fuertes lazos. Los tratados de libre comercio que permiten la entrada de grano sin aranceles y la lluvia de millones para el desarrollo regional y transfronterizo son las dos caras de la moneda que representa para Zamora la Unión Europea, una institución local con sede en Bruselas.

Ahora, tras años de inversiones, es cuando mayor esfuerzo tiene que hacer Castilla y León, y por ende la provincia de Zamora, para huir del estancamiento. Este territorio sufre el fenómeno bautizado por la Comisión Europea como "trampa de desarrollo" que se da en lugares donde la inversión en infraestructuras no se ha traducido en una mayor dinamización económica. Castilla y León es un territorio intermedio con un PIB per cápita de entre el 75 % y el 100 % de la media comunitaria, lo que incluye a la comunidad dentro de la tipología de territorios que no son pobres, pero tampoco ricos, y lo más importante: los datos europeos señalan que precisamente son estas regiones las más vulnerables a la transición ecológica.

Zamora tiene importantes intereses que defender en la capital europea donde se deciden medidas que son de aplicación inmediata en la provincia y que en algunos casos han provocado sonadas protestas, como las últimas tractoradas para reivindicar una PAC justa para agricultores y ganaderos. Transporte, energía, transición justa y la investigación en innovación son las patas que estructuran este futuro cercano para Europa cuyas condiciones pueden volver a redefinirse a partir del 9 de junio, esta vez, también con un apartado exclusivamente dedicado a aquellos territorios que afrontan la crisis demográfica y el envejecimiento. De aquí a 2050 el porcentaje de personas mayores de 65 años se situará en torno al 30%, frente al 20% actual en la Unión Europea, una previsión que necesita la puesta en marcha de medidas también desde Zamora.