En la misma semana que el presidente argentino, Javier Milei, ha defendido en la Universidad de Stanford (California) que el Estado no debe hacer nada ante una muerta por hambre, nos ha dejado Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Mayo, que empeñó su vida en la búsqueda de su hijo, desaparecido durante la dictadura militar (1976-1983) en Argentina, sin que lograse ver cumplido su objetivo. Los dos acontecimientos resumen dos visiones del mundo y dos maneras de resolver los problemas de la vida cotidiana.

En el primer caso, observamos una visión descarnada de los problemas sociales y, más concretamente, de la pobreza o el hambre, dando por supuesto que las soluciones no están en la ayuda que puedan prestar el Estado u otras organizaciones sociales sino en el mercado, es decir, en esos escenarios donde se ofertan y demandan bienes y servicios: tiendas, centros comerciales, plazas públicas, comercio por Internet, etc. ¿Imaginan qué se esconde detrás de esta visión tan descarnada y cuáles son sus consecuencias personales y colectivas? Pues sí, señoras y señores: falta de humanidad y sálvese quien pueda. Pero esta visión no es nueva. Responde a una de las tipologías del Estado de Bienestar que el sociólogo danés Gosta Esping-Andersen describió hace más de treinta años en su célebre libro "Los tres mundos del Estado del Bienestar". Aunque más tarde fueron ampliadas, se las recuerdo: liberal, conservadora y socialdemócrata. Pueden sospechar en dónde se ubica Milei.

Otros artículos de José Manuel del Barrio Siete días y un deseo El tren Siete días y un deseo La hora de la transparencia Siete días y un deseo San Morales y Garcibuey

No soy capaz de entender que haya personas que puedan practicar y defender la eliminación de quienes son diferentes y no concuerdan con nuestras opiniones y creencias políticas, religiosas o de otro tipo

Por el contrario, Nora Cortiñas representa la voz que aglutinó a tantas madres, familias y personas de buena voluntad como respuesta ante las atrocidades que se vivieron en Argentina durante la dictadura más cruenta que sufrió el país hace más de cuarenta años, donde se diseñó un plan sistemático de desapariciones forzadas, incluyendo el secuestro de centenares de bebés, niñas y niños. ¿Les suena? ¿Y qué piensan? A mí me parece algo terrorífico. No soy capaz de entender que haya personas que puedan practicar y defender la eliminación, la matanza, la desaparición, el maltrato, etc., de quienes son diferentes y no concuerdan con nuestras opiniones y creencias políticas, religiosas o de otro tipo. Tristemente la historia de la humanidad está plagada de decisiones similares que se han tomado por quienes consideraban que el poder les pertenecía, la fe religiosa tenía que imponerse o podían construirse nuevas sociedades eliminando a los herejes, las brujas y los díscolos de turno. Por eso admiro a las personas, grupos, instituciones y organizaciones que no se han amedrentado ni se amilanan ante esa legión de seres, entidades o gobiernos que han causado y siguen provocando tantos malestares en el mundo.

Nora Cortiñas ha sido un símbolo que nos obliga a pensar qué hacer ante los sucesos tan terroríficos que ella y tantas familias argentinas han vivido. Pero su muerte también debería servir para reflexionar sobre lo que estamos viviendo y consintiendo en la actualidad.

Suscríbete para seguir leyendo