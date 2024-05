No queremos hijos

Hace unos días, Carmen Ferreras en su columna diaria en este periódico analizaba los últimos datos sobre la natalidad en España con un leve alivio porque en algunas comunidades, que no en la de Castilla y León, parecía que repuntaba, lo que le llevaba a titular su tribuna como "Una luz de esperanza", eso sí, sin ocultar que ese repunte no era suficiente ni de largo de cara al futuro. Y al hilo de lo escrito por ella me surgen estas líneas.

Sociedades envejecidas que demandan cada vez más atenciones y más costosas, pensiones y prestaciones sociales ligadas al estado de bienestar, o infraestructuras comunes que nos facilitan la vida parecen tambalearse con una pirámide de población invertida, más ancianos y menos jóvenes. O, si se quiere, más receptores de prestaciones y por más tiempo que contribuyentes a su sostenibilidad. Aquí está el problema, un problema comunitarito que, sin embargo, depende de una decisión estrictamente personal y que así debe seguir siendo.

Porque tener hijos es, de manera indiscutible, una decisión de la esfera personal más íntima, por lo que cabría pensar que los gobiernos nada tienen que decir ni hacer al respecto, pero las repercusiones de esa decisión personal afectan a la propia esencia del Estado, pues no hay Estado sin población, así que habrá que estar atentos a esta ecuación.

El problema es de dimensiones profundas y, por tanto, no caben soluciones ni simplistas ni únicas. Por eso me llama la atención uno de los argumentos más manidos para explicar este descenso de la natalidad: la economía. La inestabilidad laboral, los bajos salarios, el precio de la vivienda, o la escasez de medidas para conciliar la vida laboral y familiar se convierten en la clave del conflicto y, por lo tanto, cabría pensar que, si se mejoran sustancialmente, crecerá la natalidad. Los datos son irrefutables, otra cosa es la ligazón real con las tasas de nacimientos en las sociedades desarrolladas.

Y es que el argumento muere en su propia inconsistencia, porque si fuera así, si lo económico fuese lo que hace tener o no hijos, parece de lógica, incluso de Perogrullo me atrevería a decir, que fuesen precisamente las sociedades más desarrolladas las que tuviesen más hijos. Puro silogismo. Pero resulta que no, ni en España ni en el resto del mundo desarrollado. Así que habrá que buscar otras causas si realmente se quieren encontrar soluciones a lo que, sin duda, puede afectar a las mismas estructuras del Estado.

El desarrollo económico no sólo supone un incremento monetario, sino también de cultura, de necesidades consideradas como básicas, de competitividad, de consumismo y, sobre todo, de individualismo. La tribu en la que todos han de colaborar con su mejor hacer para no morir de hambre a manos de otra tribu más fuerte, o en las fauces de un depredador, y donde, por ende, cuantos más miembros hubiera más posibilidades habría de sobrevivir, se ha sustituido por una sociedad en la que cada individuo antepone sus necesidades y ascenso sobre el común, a lo que contribuye todo aquello que nos va diferenciando del mismo: urbanizaciones cerradas, o el acceso a servicios esenciales privados hacen que nos aislemos del resto y, además, nos sintamos como triunfadores frente a los demás, y donde un consumismo desatado es una muestra irrefutable de éxito que ha de ser mostrado al resto de la comunidad. Si además le ponemos como envoltura la búsqueda instantánea de la felicidad y el placer, nos encontramos con un individuo consumiendo tiempo y dinero en satisfacerse y satisfacer a los suyos y, por tanto, egoísta.

Tenemos menos hijos que mascotas, esto es un dato objetivo, que también consumen lo suyo, pero durante menos tiempo y con la certificación de gratitud eterna y sin fisuras para que nuestro ego no sufra, sobre todo en lo que atañe a nuestra presencia en la sociedad y frente a la sociedad, donde parece que el si yo gano todos ganamos se ha sustituido por el yo gano porque valgo más que los demás.

Pues bien, allá cada cual, pero el ejercicio de la libertad, y el ser padres es, sin duda, el mayor de ellos, implica responsabilidad no solo hacia nuestros hijos, sino hacia la sociedad en conjunto. Y si seguimos reduciendo la natalidad y queremos que el Estado de bienestar no sea algo que se estudie como ejercicio de memoria histórica de lo que fue alguna vez pero ya nunca más será, entonces convendría asumir, es más, agradecer, que los inmigrantes sean quienes estén sosteniendo la natalidad, así que poca broma con la pureza cultural, religiosa, patriótica y racial, esa que defiende unos pocos que piensan que España es una especie de coto de caza y reserva de unas esencias que mucho me temo que desconocen, sobre todo si pienso en siglos de presencia árabe y judía. Así que vaya mirando cada uno su árbol genealógico cuando se aburra y verá cuántas sorpresas se llevan los que se tienen por pata negra visigoda, que, por cierto, y para empezar, eran de origen germánico.

Poca broma siempre, pero mucho respeto cuando bien pueden ser que quienes en la actualidad mantienen y puede que mantengan como realidad un Estado llamado España y unos continentes llamados Europa y parte de América como Estados de bienestar tienen sus raíces muy lejanas de esos territorios, como las tuvieron los que hoy nos llamamos estadounidenses, europeos, o españoles, que tirar de genealogía es lo que tiene.

Y ninguna broma con la llamada generación Z, esa nacida en torno al 2000 y a la que les hemos dejado sin mover ni un solo dedo por ella, por eso del egoísmo del que hablaba, un mundo inestable, escasos valores reconocibles, la asunción de que vivirán peor que nosotros, la cultura del esfuerzo en entredicho, el acceso a la vivienda como fantasía y la democracia hecha unos zorros. Pero generación a la que, sin embargo, pedimos que tengan hijos para salvarnos. ¡Qué valor tenemos, qué valor! Y poca vergüenza, cuando hemos sido nosotros quienes les hemos educado así.

