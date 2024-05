Según la que "Limpia, fija y da esplendor", el fango es un "Lodo glutinoso que se forma generalmente con los sedimentos térreos en los sitios donde hay agua detenida". Fango se ha convertido en la palabra favorita del presidente del Gobierno y de buena parte de sus ministros y ministras. Todo el santo día, en cada comparecencia en las cortes, en cada entrevista, en cada manifestación, están con el fango en la boca, se les empieza a poner pastosa.

Estimo que Sánchez y su troupe de incondicionales, con o sin cartera ministerial, utilizan el fango en su segunda acepción, la que significa "vilipendio, degradación". No sé si en el vilipendio van acertados, en la degradación han dado en el clavo. Nunca la política en España había sufrido una degradación igual. Y no porque se acuse a la esposa del presidente del Gobierno de lo que ya se ha dado en llamar "Caso Begoña Gómez". En una democracia presuntamente consolidada como la de España, quien la haya hecho debe pagarla, sea quien sea, se trate de quien se trate. No se puede hacer lo que presuntamente dicen que ha venido haciendo la esposa del premier español.

En las dos últimas legislaturas hemos pasado sucesivamente del cieno más ligero, al lodo más viscoso, pasando por el limo, sobre todo más resbaladizo, hasta enfangar la política de la forma actual.

Fango es la palabra de moda. Al personal afecto a la política le va lo del enfangado que suena como un mantra por doquier. Se han inventado una máquina de hacer fango y la tienen todo el día en funcionamiento. Lo que el presidente del Gobierno no puede ni debe hacer, aunque lo hace, es que cada vez que se le pregunta por lo que sea, saque el fango a relucir. Caso Koldo, fango de la derecha. Caso Begoña, fango de Feijóo. Caso Tito Berni, fango de la fachosfera. Respuestas aclaratorias, ni una. Ahí es donde comete su gran error. Hay que saber afrontar lo que Sánchez se muestra incapaz de afrontar.

En la política española hay mucha agua estancada y por lo tanto plagada de bacterias, virus y parásitos, con nombres y apellidos que están causando distintas infecciones.

