La convivencia familiar: la comida

"La familia que almuerza junta, permanece unida".

Hemos de partir de la base de que "el almuerzo", esto es, la comida de medio día, es la principal y, en los últimos tiempos, por mil y una razones, casi todas de tipo laboral, la familia no comparte mesa y mantel, antes el hule de mesa, si me permiten la expresión.

La comida principal, la de medio día, era el punto de encuentro y convivencia de toda la familia, tan es así que, hasta que no llegaba el último no se comenzaba a comer. El retraso, salvo que estuviera justificado, solía ser motivo de "amonestación", con la advertencia por parte del padre de familia, del "pater familias", que ocupaba lugar principal, institución que tiene sus orígenes en el derecho romano, pero que en el mundo rural, se ha mantenido vigente hasta décadas muy recientes, pues, era el cabeza de familia y ejercía como tal y, advertía que había que ser puntuales.

Leía recientemente, transcribo: "Y es que el carácter nutritivo de la mesa no se limita solo a la calidad de los alimentos, sino a la construcción de los vínculos, modos de relación, conversaciones, cocinar, distribuir los cubiertos, acercar el agua, servir la comida, son interacciones que requieren una labor de equipo que, sin duda, excede el hecho de alimentarse". Denise Beckford. Psicóloga.

Las necesidades laborales actuales, al trabajar los padres, ha motivado que prácticamente durante la semana laboral, de lunes a viernes ambos inclusive, no se comparta la mesa en familia y, si el trabajo de uno de los de los miembros de la familia es a turnos, esto es, de mañana, de tarde o de noche, ya, sin comentarios...

El ritual de sentarse todos a la mesa y comer juntos, en familia, se ha diluido, ha desaparecido y, queda reservado para días muy especiales, señalados y concretos, cena de Nochevieja, comida de Navidad y, algún festejo de cumpleaños, aniversarios, de bodas de todo tipo, de hojalata, bronce, plata, titanio, oro, diamante, platino, etc., bautizos y alguna otra celebración especial. Por celebraciones especiales que no quede, aunque para ello haya que pedir un préstamo rápido, pero el aparentar y presumir, parece ser no se ha diluido en los tiempos presentes.

A diario, los padres se llevan la tartera o fiambrera, que ahora llaman " táper", adaptación española del anglicismo tupper. Los lectores de más edad, recordarán el fardel, palabra muy utilizada en nuestra Tierra de Campos que, últimamente está en desuso, el progreso la ha apartado el uso habitual de antaño. Creo que hemos de mantener nuestro vocabulario castellano auténtico, genuino, nada de anglicismos, hemos de utilizar el lenguaje de Cervantes.

Si a esta circunstancia de tipo laboral, unimos el fin de semana fuera de casa, el teléfono móvil, siempre operativo sobre la mesa, la televisión encendida, como compañía, los aparatos de música a toda pastilla, las comidas más que rápidas, a la carta, que trae un señor con su moto o bicicleta en un bolso, me pregunto a dónde quedaron los cocidos, las lentejas, unas buenas alubias con chorizo, un bacalao con tomate conservado en el puchero en aceite, un filete de lomo adobado, con pimentón, sal, orégano, un buen pollo criado en el muladar del corral, unos buenos huevos fritos de las gallinas caseras, una tortilla de patata, unos pichones escabechados o estofados, un arroz con ... unas sopas de ajo hervidas, etc... Créanme que no soy partidario de la comida rápida, me gusta comer sin prisa y disfrutando de la comida y de la compañía y por favor, con un buen vino de bodega, pero todo con moderación, como decía el abogado y senador, Sr. Prat : "En nada, demasiado" y vivió 90 años.

Creo que hay que eliminar los móviles, la televisión, etc... en las horas de las comidas.

La Sociedad Académica de Pediatría, en su congreso internacional ha puesto de manifiesto que "comer en familia fortalece las relaciones entre padres e hijos, alejándolos de adicciones".

Y para concluir, no olvidemos que la mesa es el lugar donde se enseñan las buenas formas y modales, colocación y utilización de los cubiertos, forma de permanecer sentados, etc., en definitiva, a conocer "el protocolo de la mesa".

No olvidemos jamás, el refrán: "En la mesa y en el juego, se conoce al caballero". La mesa es una cátedra de buenas costumbre. Buen apetito, queridos lectores y, a disfrutar de la buena mesa en grata compañía.

Pedro Bécares de Lera

