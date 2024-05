Me hago la misma pregunta que se ha hecho el ex ciclista español, Perico Delgado, después de ver en televisión a una mujer presumiendo, por no decir directamente chuleando, de ocupar un chalet de lujo en la exclusiva urbanización de Coves Noves en Menorca. ¡Lo que faltaba! Recordando las declaraciones de la susodicha, cabe pensar que no okupa por necesidad.

El suceso ha cobrado importancia amén de causar un gran revuelo porque el valor del chalet de lujo es de unos 670.000 euros y es impresionante. Los okupas tiran por alto. Ya no les vale con un pisito de renta protegida, si es que eso existe, o una casita sin más pretensiones, no. La buena señora reconoció en cámara, que se lo "merecía", jactándose de que "Esto, ni Beyoncé". Cabe preguntarse si la buena señora, que me pareció una chula, se lo ha ganado previamente. Porque salvo los que meten la mano en el cajón común, los que roban, los que trafican, los que viven de la pillería, todos las gentes de bien nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente y lo que tenemos nos lo hemos ganado a fuerza de currarlo, a veces hasta dejarnos la piel.

De los cuatro chalés de lujo de la zona, tres están okupados por otros tantos impresentables. Vistas al mar, piscina, cuatro habitaciones y tres cuartos de baño, todo de primera. La okupa que se compara con Beyoncé es madre de cinco hijos, cobra un ingreso mínimo vital de algo más de 1.500 euros al ejercer como ama de casa y contar con el sueldo de jardinero de su marido, siempre según la susodicha. Con menos, otras gentes son capaces de salir adelante. A partir de ahora, a los normalitos que destrozan cualquier vivienda de barrio, hay que añadir los "okupas premium". Como lo cojan por banda esto va a ser una invasión en toda regla.

Una vez más me alineo con Delgado para preguntarme ¿en qué país nos estamos convirtiendo? Y, sobre todo, recordar que esto no es política progresista, ni solidaria, esto es política para crear "vagos, sanguijuelas y sinvergüenzas". No quiero que mis impuestos vayan a este tipo de gentes.

