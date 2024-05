¿Quién viaja en cohete?

Mientras muchos jóvenes no se pueden emancipar, porque no les llega con lo que ganan para poder hacerlo; otros se enfrentan a la "proeza" de intentar comprarse una casa, hartos de que les suban el alquiler de los "zulos" en que habitan; no pocos de los que mejor y más formados están han tenido que buscarse la vida fuera, porque en España no pueden aspirar a cobrar los salarios que merecen; algunos prefieren no trabajar, o trabajar sin que se sepa, porque quieren seguir cobrando el IMV (ingreso mínimo vital); y muchos inmigrantes se postulan para trabajar donde demasiados españoles no quieren hacerlo; etc., todavía hay personas que se empeñan en hacernos creer que viajamos en cohete…

Estando la sanidad pública como está (son legión los que dicen que está peor que nunca); la educación dislocada (¿para cuándo los pactos de Estado para la educación que España lleva años necesitando?); la justicia, ni te cuento; el sector primario, pensando en abandonar; los autónomos, haciendo equilibrios para poder subsistir; y muchos mayores abandonados a su suerte porque lo que les ofrece la sociedad, para ellos, es una indignidad...,los políticos siguen erre que erre intentando convencernos de que los malos son los otros, sin importarles lo que los españoles podamos pensar o necesitar.

Por eso, como las carencias son muchas y las posibilidades de mejora pocas, hoy deseo centrarme en un problema que en España se está convirtiendo en irresoluble por la inoperancia de los que nos gobiernan; me refiero al problema que, para la inmensa mayoría de los jóvenes que están empezando a plantearse un proyecto de vida, supone la vivienda.

En España, según los datos que se manejan, las actuales condiciones socio laborales de la mayoría de los jóvenes españoles impiden que éstos puedan acceder a una vivienda digna, en propiedad. Hoy, apenas un 27% es propietario de una vivienda (a medias con el banco), lo que supone una caída de más de la mitad respecto al porcentaje de jóvenes que podían hipotecarse para adquirir una vivienda en 2008.

El acceso a la vivienda es un auténtico quebradero de cabeza para muchas parejas de jóvenes que, aun trabajando los dos, no pueden ni plantearse pedir un préstamo para intentar adquirir una vivienda donde poder formar su hogar. A muchas, ante tal situación, ni se les pasa por la cabeza tener hijos, evidentemente, para no agravar el problema. Solo si pueden contar con el apoyo de los padres, tanto para lo uno como para lo otro, tal vez se atrevan a ello (cada vez es mayor el número de parejas sin hijos y el de abuelos "hartos" de tener que ejercer como tales a tiempo completo).

Y si, con todo y con eso, todavía hay políticos que se atreven a decir que España viaja en cohete, la pregunta se me antoja sencilla ¿dónde viven los que tal afirmación sostienen...?

Según datos que son públicos, España es el país de la OCDE donde es mayor el porcentaje de jóvenes que afirman estar muy preocupados por el problema que para ellos supone el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Más del 81,7% de los jóvenes españoles lo están, frente al 75,4% en Grecia, el 66,4% en Portugal, el 58,8% en Alemania, el 50,6% en Francia, el 42,4% en Suiza, o el 31,7% en Finlandia, por poner algunos ejemplos.

Según el último informe elaborado por el Banco de España al respecto, a corto plazo las soluciones al problema de la vivienda no se ven. Solo se pueden plantear soluciones de "horizonte temporal amplio" dado que actualmente la oferta de viviendas es muy escasa.

Dicho informe resalta que en las áreas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, que son las que mayor déficit presentan, el incremento del precio de la vivienda ha sido desorbitado en los últimos años, y, lo peor, no se atisba que dicho incremento pueda empezar a ralentizarse en breve.

Los datos son concluyentes: una familia joven que hoy esté viviendo de alquiler, debería destinar su sueldo íntegro durante 7,7 años para poder adquirir una vivienda. Esta situación imposibilita que la mayoría de los jóvenes que viven de alquiler puedan permitirse en el momento presente "el lujo" de comprase una casa. El argumento es aplastante: el 61% no tiene ahorros suficientes para afrontar la entrada, y entre los que sí tienen ahorros, casi la mitad no cumple los niveles de ingresos mínimos necesarios para acceder a una hipoteca.

En resumen, que tres de cada cuatro familias jóvenes que están viviendo en alquiler no tienen sustento suficiente para poder plantearse adquirir una vivienda, al menos durante los próximos años.

Y si alguien duda de lo relatado, que pregunte a los amigos que puedan tener hijos en Madrid, Barcelona o en cualquier gran ciudad española y, después, que lo cuente.

Por suerte, en Zamora los jóvenes no parece que estén muy preocupados por la vivienda. Tal vez sea porque en Zamora cada vez hay menos gente joven.

"El que no se consuela, es porque no quiere".

Otro día, si eso, hablamos de la educación, de la sanidad, de la justicia…o de lo que ustedes deseen. Y mientras, a seguir orbitando.

¡País!

