Carlos Pérez Domínguez, un político de su tierra honesto y trabajador

No empezamos con buen pié nuestra relación en la cosa pública Carlos y el que suscribe, si la nebulosa del tiempo no me falla. Allá en los tiempos del partido CDS sacamos una diputada para toda la provincia, y en una intervención mía poco afortunada, quise dar a entender que la diputada, como era obvio tenía mucho campo de acción, y no una zona determinada, y se sacaron mis palabras fuera del contexto de las que formaban parte; esa hermosa tierra transmontana que forman parte de ella : Villarino Manzanas, Riomanzanas, Santa Cruz de los Cuérragos, Petisqueira, Guadramil, etc.,forman una parte inextricable de mi vida.

Quiero felicitar a Carlos Pérez Domínguez por su honestidad política, por el amor que profesa a los ciudadan@s transmontanos, por su lucha constante en una tierra abandonada por los gobiernos de turno; y para más inri, el ejemplo que da Carlos de seguir en la brecha como concejal pedáneo de su querido pueblo.

En la actualidad, con una política marcada por la corrupción, con una España en la que se ningunea al Imperio de la Ley, donde se protege a los intereses de comunidades secesionistas, que quieren romper la unidad del Estado, Carlos, así cómo la gran mayoría de alcaldes pedáneos son el ejemplo a seguir, no la política actual que solo ama su poltrona, y está a las órdenes de la oligarquía de sus partidos políticos.

Juan María Muradas Martín

