Nos encaminamos a la recta final de la campaña de la declaración de la Renta del ejercicio de 2023 en la que los ciudadanos rendimos cuentas a la Agencia Tributaria en función de nuestros rendimientos dinerarios por nuestro trabajo o situación vital y en función del patrimonio que cada uno tenemos. Dentro de la declaración existe la opción de que en España el contribuyente asigne según su voluntad el 0,7 % de los impuestos que paga para que vayan destinadas a la labor que realiza la Iglesia. Esto de la asignación voluntaria es importante tenerlo en cuenta porque hay foros en los que esa participación ciudadana en la labor de la Iglesia se manipula y se llega a asegurar que es el Estado el que da dinero a la institución…. y no creo que haga falta mucho más que añadir porque si están leyendo esto saben cómo termina el argumento. Desde 2007, es la única fuente de financiación estatal, la asignación de los contribuyentes.

La Iglesia española viene desarrollando desde hace unos cuantos años la campaña "X tantos" para concienciar e invitar a los ciudadanos a marcar esa casilla de su declaración. Invitación a la que me sumo desde aquí por un motivo sencillísimo. Esa asignación tributaria del 0.7% de los impuestos de cada uno sirve para que la Iglesia pueda seguir desarrollando toda la labor que hace. No sólo la celebrativa que tanta alergia parece provocar a algunos, sino una más que evidente, palpable y contundente labor social dentro de su labor pastoral y, por qué no decirlo, cultural. Al inicio de la campaña hace algo más de un mes se nos contaba que son casi la mitad los zamoranos que marcan esa asignación en sus declaraciones. Dentro las inversiones del obispado de Zamora destacan aquellas que están dentro del proceso de integración social que se viene llevando a cabo últimamente mediante la elaboración de convenios diversos con las administraciones locales para que espacios de las ciudades, el patrimonio de la Iglesia (de todos), pueda ser usado por todos los ciudadanos para distintas funcionalidades contribuyendo con su uso a un mejor mantenimiento de estos espacios y que si no fuera así se convertirían en mamotretos destinados a la ruina ante la imposibilidad de mantenerlos.

Esas inversiones como todas aquellas que se acometen en materia de conservación y obras están muy por encima de los 912.000 € que asignaron los zamoranos en el ejercicio de 2022, cifra que sirve según los datos para pagar la mitad de la nómina del clero zamorano.

Para valorar la importancia de esta campaña y de marcar la X no debemos olvidar la labor asistencial y formativa que en tantas partes se realiza desde el mismo clero, al personal contratado o voluntario cuya única pretensión es el bien común, personal que ni tan siquiera contempla esta campaña como el reconocimiento social a su labor.

