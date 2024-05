Ha quedado curioso

Servidora es muy del mercado de abastos. Firme defensora de su existencia. Vengo deplorando hace años el estado lamentable del magnífico edificio que alberga los distintos puestos. Un mercado desfasado que no ha sabido adaptarse a las nuevas corrientes, a los nuevos tiempos. Además, el aspecto general tampoco era muy agradable a los ojos. Necesita una remodelación en profundidad y, después de años diciendo que se iba a acometer, parece que, por fin, ha llegado su hora. Cabe esperar que inicien pronto las obras y no se convierta en "el deseado", como el Museo de Semana Santa.

El pasado viernes fui a ver a mis amigos Marta y Luismi Romero y, por supuesto, a comprar y, francamente, me quedé gratamente sorprendida. Sobre todo por el estado de limpieza, de diafanidad del mercado provisional que ha quedado mejor de lo que imagine en un principio. Por allí vi al concejal David Gago, solícito con todo el mundo, interesándose por la marcha de los distintos puestos. Y lo que más me gustó, vi a los empresarios contentos. Mucha afluencia de público, me pareció que mucha venta y creo no equivocarme si digo que todo el mundo está contento.

Cabe esperar que una vez rehabilitado el mercado de abastos tradicional, edificio imponente donde los haya, pero mal cuidado, el entorno también se arregle para evitar el pobre espectáculo que ofrece y el interior sea auténticamente del siglo XXI, sin que por ello deba perder el perfil tan característico que forma parte de los monumentos de Zamora. A los turistas les encanta sacar fotos de ambas fachadas. Se decepcionan cuando acceden al interior, por fuera es impresionante.

A la enésima parece haber ido la vencida. Llevo años y más años escuchando que las obras del mercado se iban a iniciar y siempre dejaron con el caramelo en la boca a los sufridos inquilinos del recinto. A ver si cuando se inicie la remodelación no hay "atarjeas", ni elemento alguno que retrase o impida que las obras sigan su curso. Y, por favor, que empiecen cuanto antes. Zamora necesita su mercado. No obstante, el mercado provisional ha quedado curioso.

