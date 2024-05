La mano invisible de la Zamora vaciada

"Vacía y no vaciada", defienden en este periódico algunos articulistas que explican que la situación de despoblación de la provincia de Zamora y de otras zonas del interior rural de España se ha producido por las decisiones individuales y familiares de emigrar a las ciudades en busca de progreso y calidad de vida, que se iniciaron en los años sesenta y han continuado hasta hoy.

Y en parte tienen razón, porque la despoblación del interior de España no es un extraño fenómeno actual, sino que tuvo su punto álgido en esos años del desarrollismo franquista. Pero hay que preguntarse si fue la consecuencia de la decisión individual de irse del pueblo a la ciudad, o si la causa estuvo en el llamado "milagro económico español" impulsado por el Plan de Estabilización de1959: una decisión política de una nueva generación de tecnócratas, que enterró la autarquía falangista o aislamiento económico del primer franquismo, para abrirse a los mercados exteriores y la inversión extranjera. Un plan económico al que no fue ajeno el FMI y las interesadas ayudas económicas de los Estados Unidos a partir de los años 50, con la contrapartida entre otras de la construcción de las bases americanas en territorio español. Y ello pese a haber excluido a España del "Bienvenido Míster Marshall" de Berlanga.

Un conjunto de decisiones políticas en España y fuera de España que reforzaron la industrialización donde ya se había implantado antes del golpe de estado –Madrid, Cataluña, País Vasco y cornisa cantábrica– y la promovieron en otros lugares a través del impulso de los "polos de desarrollo" del franquismo en ciudades como Valladolid con la Fasa, en Vigo con la Citroen, el polo industrial de Burgos y el polo químico de Huelva.

La apertura del régimen franquista no se limitó sólo a los capitales extranjeros en el sector industrial, sino que también trajo consigo el boom del sector terciario de "El turismo es un gran invento" en el Mediterráneo.

La industrialización también llegó al campo con los tractores y cosechadoras que sustituían la mano de obra de los jornaleros, sobre todo en las regiones cerealistas de las dos Castillas con grandes propietarios de la tierra. En consecuencia, los campesinos pobres y los jornaleros tuvieron que emigrar primero a los países de Europa y luego a las ciudades españolas industrializadas. Pese a la ampliación de los regadíos en algunas zonas como el Plan Badajoz, y la famosa inauguración de pantanos de Franco, tampoco se pudo evitar el éxodo rural. Menos aún en provincias como Zamora donde el agua se embalsó para producir electricidad para la emigración de electrones y no para vender hortalizas.

Decir que tras las decisiones políticas más o menos planificadas que se dieron lugar en los años sesenta, finalmente la decisión familiar de cerrar la casa del pueblo para "Vente a Alemania, Pepe", para irse a trabajar a la Fasa de Valladolid, a los Altos Hornos de Vizcaya o a los restaurantes de la costa como camareros, fue una decisión de de los padres de familia y de los hijos que habían tomado la leche en polvo americana en la escuela, es cuanto menos poco riguroso.

Y afirmar que por ello la España vacía es fruto de un imaginario colectivo que valoraba más lo urbano que lo rural, y no de las circunstancias creadas por las decisiones de política económica nacional o internacional, es cerrar los ojos a la realidad.

Existe también una responsabilidad individual que, aunque no sea determinante porque es la lucha de David contra Goliat, sí que nos permite coger la onda del pastor para luchar contra los gigantes

La España vacía o la Zamora vacía; es decir, la pérdida evidente de población que nadie niega, sería para quienes niegan que existan decisiones políticas que la provocan, como la mano invisible de los mercados de la que hablaba el economista Adam Smith, por la que el propio mercado se autorregula y genera beneficios a través de las decisiones de cada individuo.

Para los defensores de la mano invisible, sería tan responsable el que cierra la casa del pueblo en los años sesenta porque se ha quedado sin jornal o el que cierra la tienda del barrio en la actualidad, como el que legisla para facilitar la instalación de industrias o de grandes superficies comerciales. Sería el devenir de la historia, en el que a unos les toca ser pobres y culpables de su pobreza, y a otros ser ricos por efecto de la mano invisible de los mercados o el designio divino de la economía.

Por lo tanto, la despoblación de Zamora en la actualidad sería consecuencia de la mano invisible, y no de las decisiones políticas que colonizan el campo para instalar huertos solares en los huertos, molinos de viento en los viñedos, macrogranjas en lugar de ganadería extensiva en los extensos campos, y plantas de biogás en terrenos comunales para tratar los residuos de las anteriores. La mano invisible también sería la encargada de repoblar las zonas despobladas con linces, con lobos, y con fauna salvaje que otras manos invisibles con escopetas se encargarían de cazar para mantener la autorregulación económica y medioambiental.

No es justo hablar de la Zamora vacía poniendo en la misma balanza las decisiones individuales de marcharse y las decisiones políticas para echarnos. No es igual que se vayan los profesionales preparados para trabajar en industrias que aquí no se instalan, el personal sanitario que no se quiere quedar en los pueblos sin consultorios, los maestros sin escuelas ni niños, y la población sin un bar donde reunirse o un cajero donde sacar dinero. No es lo mismo que instalar una macrogranja que contamina el agua, una planta de biogás que nadie quiere, una PAC que favorece a los grandes propietarios de la tierra, o seguir cerrando servicios en la zona rural.

Hablar de la Zamora vaciada es afirmar que las decisiones políticas y económicas nos han llevado a nuestra despoblación. Y que no somos responsables de nuestra pobreza, por inútiles. Tal vez por habernos rendido.

De la misma manera que no son responsables de su pobreza los miles de personas que se mueren ahogados en el mar porque huyen en pateras de lugares donde la mano no tan invisible de los mercados y de las guerras –todas decisiones políticas– les ha condenado a morirse de hambre o de bombas, misiles o modernos drones. En ambos casos es un genocidio planificado: un genocidio del continente africano en las pateras del hambre que no se justifica por la mano invisible de los mercados; un genocidio como el de Israel contra Palestina que no se justifica por la autodefensa.

Volviendo a Zamora y nuestra extinción por pérdida de población, si en algo tienen razón los de la Zamora vacía y no vaciada es en que existe también una responsabilidad individual que, aunque no sea determinante porque es la lucha de David contra Goliat, sí que nos permite coger la onda del pastor para luchar contra los gigantes, tomando las riendas de las decisiones políticas. .

Y resistir numantinamente con la casa del pueblo abierta y el puño alzado contra la mano invisible del capitalismo que pretende mecer la cuna donde nacimos iguales. En ello hay que estar.

