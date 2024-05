Campesinidad vs. agroindustrialidad

Decía Gramsci, aquel comunista y periodista italiano que: "cuando el viejo mundo no termina de marcharse y el nuevo mundo no acaba de llegar, se producen unos claro oscuros que producen monstruos". Imagino, que de ahí esa obsesión de la industria del adoctrinamiento hollywoodiense por las hecatombes climáticas o las invasiones de ultracuerpos, zombis y Terminators.

La revuelta de los tractores se me antoja un monstruo gramsciano.

Revuelta que continúa a otro nivel, sin algaradas y con los revoltosos recogidos en las trincheras, aguardando, en modo Eskorbuto: "Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos". No tengo cuatro estómagos, como mis ovejas, pero aún sigo rumiando las causas y sobre todo las consecuencias.

La más evidente es que en esta peli han ganado los malos.

Los malos agricultores, los que eligen el pan para hoy y hambre para mañana. Los que prefieren las ganancias a corto plazo, porque saben que, con tanto herbicida, insecticida, pesticida y agente deforestante con el que estamos atrofiando los suelos, no hay largo plazo que valga.

Han ganado los malos agricultores, esos a los que no les gusta el campo.

Los mismos, a los que cuando la otrora fértil tierra reconvertida en yerma, por su culpa, ya no pueda producir nada, la cederán sin reparos para instalar placas solares, granjas de criptomonedas o campos de exterminio nazi. Lo que produzca más dinero. Porque según su errónea concepción de la agricultura, la función de la tierra no es la de alimentar al mundo, sino la de facturar billetes.

Han ganado los malos, repito. Pero no tanto como podría parecer.

El modelo agrotóxico de Norman Borlaug ha fracasado porque no ha conseguido acabarcon el hambre, es el momento de una reforma agraria que pruebe otro sistema de producción

Porque junto a aquellos que entienden la agricultura como un emporio industrial, la ven como un agronegocio que mueve la economía mundial y ayuda a controlar la sobrepoblación humana mediante la propagación de hambrunas, obesidad y otras plagas de enfermedades físicas y mentales, ha protestado su némesis: Los que defienden una agricultura de vuelta a la sabiduría y los ancestrales valores campesinos.

Campesinidad versus agroindustrialidad. La Vía Campesina se ha exhibido por las calles de Bruselas al lado de los túzaros de manual que exigen al europarlamento que les deje envenenar la comida con un poco más de glifosato. Sin embargo, ambos coinciden en una oposición frontal a la ecoliberal Agenda 2030. Aunque por causas harto diferentes.

El Objetivo de Desarrollo inSostenible 2 de la Agenda 2030 dice así: Hambre cero. Así que habría que ser muy mala persona para estar en contra de un objetivo tan chupi guay. Muy mala persona, o alguien de esos que acostumbra a pensar mal para acertar. Como es el caso.

Mucho antes de que a un iluminado se le ocurriera lo del pin con el roscón de colorines, a mí las monjas del colegio me entregaban la hucha del día del Domund para recaudar dinero con el que conseguir el ODS 2 y acabar por fin con el hambre en el mundo.

Pero es que mucho mucho tiempo antes, un agrónomo de cuyo nombre me gustaría no acordarme, tarea imposible, un tal Norman Borlaug, ideó una Revolución Verde con el mismo objetivo, acabar con el hambre en un mundo que se reponía de la II Guerra Mundial y se había propuesto parir hijos como si no hubiera que trabajar para darles de comer.

La Revolución Verde consistió en justificar lo injustificable. Porque en los años sesenta y con el objetivo de alcanzar el ODS 2 Hambre cero, aquel prototipo de capitalista inventó los cultivos y los animales híbridos, así como los abonos químicos y los agrotóxicos dependientes del petróleo.

De aquellos polvos, estos barros.Porque el hambre sigue campando a sus anchas, acompañada ahora de la obesidad, el cáncer y un sinfín de dolencias y afecciones derivadas de una producción de alimentos basada en la industria petroquímica.

Pero en el camino hasta aquí, alguien se ha hecho muy muy rico. Se sigue haciendo muy muy rico, y se seguirá haciendo muy muy rico porque tiene de su parte a cientos de miles de malos agricultores que protagonizan revueltas de los tractores para que así sea.

La revolución agrotóxica de Norman Borlaug fracasó: no acabó con el hambre, enfermó a la gente y encima destruyó el planeta. En un primer momento se negaron las evidencias. Después se compró la voluntad de periodistas, políticos, médicos y científicos para que negaran lo que ya nadie se atreve a negar, que la especie humana y el planeta se van p’al carajo.

Y en ese momento es cuando el Capitalismo global crea la Agenda 2030. Nos vamos p´al carajo, es verdad, pero no hay razón alguna para no seguir haciendo negocio por el camino. Nos vamos p´al carajo, cierto, pero antes vamos a llenarlo todo de coches eléctricos, aerogeneradores y plantas de biogás.

Ha llegado el momento de hacer una reforma agraria radical, y probar otro modelo de producir alimentos que recupere la esencia campesina de la agricultura. Ha llegado el momento de oponerse a la planta de biogás de Junquera de Tera. Y a la de Santibañez de Vidriales, porque lo de las plantas de biogás es una burbuja, y como todas las burbujas terminará por reventar.

