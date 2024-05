Mañana museo

El día internacional de los Museos, (18 de mayo), aunque sea loable la intención de dedicárselo, no deja de ser una paradoja pues ellos son en sí mismos la antítesis de la brevedad del día y la fugacidad. Su esencia es la perduración, la fortaleza contra el tiempo caduco, la resistencia a la moda pasajera, el testimonio de lo que vale sin devaluarse, del arte que une generaciones y las comunica entre sí, una conversación que no cesa, un diálogo que no se interrumpe porque los museos son foro de voces de diferente registro que el tiempo afina y armoniza. El museo clásico es el filtro del arte, el contemporáneo la decantación, a la espera de que el tiempo haga su labor de depuración, descarte o consagración, aunque podemos afirmar que Baltasar Lobo será un clásico de su tiempo como lo fue y lo sigue siendo Rodin.

Muchas colecciones artísticas que se exhiben en el mundo, como carta de presentación de ciudades y países, lo fueron antaño de élites o familias adineradas que tras el Renacimiento iniciaron el acopio y encargo de obras de arte como señal de prestigio, paralelo al que les daba su riqueza dineraria, territorial o aristocrática. Era un plus de gloria que originó también un mercado y trasiego de piezas y de artistas buscando la mejor "colocación". El arte y el disfrute de su contemplación empezaba a ser un lujo que, como decíamos, era exclusivo de las clases adineradas. Hasta entonces sólo la Iglesia en sus templos y catedrales ofrecía al gran público obras de categoría donde todo el mundo tenía acceso por el hecho de acudir a rezar. Fuera de los recintos religiosos las élites con inquietudes artísticas reservaban las visitas a palacios y galerías de su propiedad para gente de su nivel y con invitación previa.

En el caso de la Iglesia, a parte de marcar su distinción como institución y poder terrenal, tenía también el propósito de honrar con lo mejor al mejor del universo: Dios. Eso no impidió que los propios jerarcas eclesiásticos hicieran su propio "museo", sin ese nombre. Papas, abadesas, obispos, cardenales, monasterios, etc, han sido decisivos en el devenir de colecciones, museos y galerías que hoy son de acceso público, así como en el estilo o evolución de los propios artistas que recibían los encargos.

El gran arte acaba por escaparse de la acaparación de unos pocos, se entrega al público, se refugia en los museos y desde el sosiego de sus salas se deja contemplar, incluso nos habla si le interrogamos y se deja mirar si respetamos su aposento

Tocante a encargos y promoción del arte, las repúblicas italianas fueron pioneras financiando las artes en su mejor momento económico, singularmente Florencia, donde los nacidos en tan próspera urbe se tenían por muy honrados al ser cristianados todos en el famoso Baptisterio, edificio artístico por antonomasia dentro y fuera, de arriba abajo, de puertas adentro y de puertas afuera, ya que éstas pasan por ser (redundando) las que abrieron novedosos caminos en el arte de los siglos posteriores, gracias a los relieves en bronce de Ghiberti. Los Médici aquí reinaron sin corona y coronaron de fama a Miguel Ángel, como Brunelleschi coronó a la ciudad con esa cúpula catedralicia que hoy todavía se yergue esbelta, a pesar de haberse derrumbado anteriormente.

El gran arte acaba por escaparse de la acaparación de unos pocos, se entrega al público, se refugia en los museos y desde el sosiego de sus salas se deja contemplar, incluso nos habla si le interrogamos y se deja mirar si respetamos su aposento.

En el devenir de la historia, las obras que ahora podemos contemplar, antes sólo la realeza o la aristocracia se podían deleitar en ellas; desde la Ilustración y la Revolución francesa el arte fue perdiendo los candados palaciegos para que la disfrutase también el pueblo. Lo mejor de nuestros cuadros es hoy Patrimonio Nacional representado en el Museo del Prado. Una pinacoteca de la que presumimos poco. Un recinto cuya buena parte del depósito actual se lo debemos a la generosa y progresista iniciativa de una mujer, la reina María Isabel de Braganza, que desgraciadamente no llegó a ver realizado su proyecto pues murió joven, de parto. Cuando el poder de nuestra monarquía gobernante se resentía con el declive de los Austrias está de pintor de Corte Velázquez y se adquieren obras maestras de Rubens. Es nuestro Siglo de Oro. Los contrastes y claroscuros tan esenciales en la pintura se empiezan a dibujar en nuestra historia, gloriosa en la cultura, desastrosa en la política. De claroscuros se tiñen también muchos museos fruto de incautaciones o rapiña, de fortunas de nula ética o de síndromes sin nombre. Pero voy a los los Museos por eso también porque escucho la historia y la cultura narrándome en silencio o entre líneas (pongamos el de una biblioteca) su sufriente o gozosa circunstancia, el pasado sublimado o sangrante, la vida perdurando en las miradas, el dolor en los gestos, el amor en las manos…Y entro en el Museo Etnográfico en Zamora y casi puedo tocar lo que mis abuelas y tatarabuelos tocaron, aquello que hicieron a punta de navaja o lo que les hizo esclavos del trabajo rudimentario, la indumentaria de labor y de bodas, la vajilla de barro y de cerámica esmaltada, la cuna tosca de madera donde sus sueños infantiles siguen perfumando el olor de la madera…Hay mucha vida en los museos, más de lo que parece, aunque ahora algunos tengan que soportar visitas que poco ven si nos es para decir que allí estuvieron. Turismo de masas. El Museo, aquello que otrora fue elitista se deja invadir y vulgarizar.

Pero si hay un Museo que me resulta semióticamente interesante es el de la Semana Santa de Zamora, ocupe el espacio que ocupe, aunque espero que el nuevo ámbito que se edifique para el mismo ponga de relieve lo que digo. El museo de Semana Santa es el paradigma del binomio estético-espiritual pues los Pasos tienen ese reposo expositivo para nuestra contemplación y luego cobran vida y movimiento como si despertaran de su descanso merecido. Son la réplica más lograda del misterio de Jesús, muerto y resucitado, milagrero y maldecido, derrotado y triunfante. Los cuadros, esculturas, tapices, y objetos de diverso tipo en los museos, están para quedarse, en el de Semana Santa –cual personajes de un drama clásico– toman vida cada año sobre el escenario de la ciudad donde nunca faltan actores ni público. Diríamos que se trata de un auto Sacramental con diferentes actos, Teatro Sacro al aire libre que tiene en el Museo sus camerinos donde las Figuras, los Pasos y estandartes repasan su papel en reposo.

Invito a que el resto de museos zamoranos, de historia, arqueología etc, sean visitados con esta idea de vida que albergan, de latidos del tiempo perceptibles, de arte imperecedero.

El Patrimonio de todos –incluído el que los museos no albergan– todos tenemos el deber de proteger, valorar y conservar.

Suscríbete para seguir leyendo