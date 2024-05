No, Encarna, Miguel no se ha ido. Lo sé porque Miguel eres tú, lo son Diana, Darío y Delia, las tres des de vuestra vida. Miguel, genio indiscutible, nació con esas grandes aptitudes para la observación, para la escucha, para la creación, para la divulgación y luego las desarrolló a través de estudio y de ser, como él decía, un músico de oficio. Salió de nuestras fronteras para estudiar composición, y se vino creando los Salmos, esas melodías tan bien aplicadas a una versión bien traducida al castellano. Eran los tiempos del cambio en la Iglesia, ya no había que cantar en latín, ya se entendían los cantos. Y Miguel triunfó con ellos. Los salmos no han envejecido, Encarna. Están ahí. Y si están ahí, está Miguel. Escúchalos. Son tu primer Miguel.

Luego llegaste tú. Y Miguel se juntó tanto a ti que ya erais uno. Los tiempos primeros de vuestra vida no fueron precisamente un camino de rosas, pero estabais juntos. El arte tangible de tus creaciones, tus palomas, tus colores que se asemejan tanto a los colores de nuestros paisajes, se unió al intangible de la música. Y Miguel se fundió contigo más y más. Vuestras miradas siempre lo han dicho todo. Siempre he disfrutado mirándote mientras no mirabas, admirabas al Miguel músico. Y cómo él se abrazaba a ti para celebrar cualquier cosa buena. Encarna, no mires ahora, cierra los ojos, porque Miguel está en ti.

Voces de la tierra hizo posible que tú también te unieras a su música en ese magnífico coro. Viajasteis por muchos lugares de nuestra península y también os paseasteis por otros lugares de Europa dejando huella. El Bolero de Algodre es una pieza de una extremada calidad cuando se escucha con los arreglos de Miguel. Ese Miguel que os tuvo viajando de pueblo en pueblo varios veranos, escuchando a la gente que todavía cantaba esas tonadas que habían aprendido cuando todavía ni la tele, ni siquiera la radio, había llegado a sus casas. Melodías a veces infantiles, otras veces para enamorar; melodías religiosas hechas con fervor o quizás con un afán didáctico; melodías sobre todo que Miguel sabía que eran verdaderos tesoros. Y Miguel, tu amor, catalogó todas esas piezas, pero no se quedó ahí. Las estudió, las cantó, las arregló para que sonaran todavía mejor. Y con todo lo que aprendió, elaboró un sistema para poder analizar la música tradicional que hoy se estudia en los conservatorios. Pero lo hizo porque te tenía a ti, Encarna. Lo hiciste tú también.

Y llegaron los primeros pinitos en la composición. Piezas casi siempre evocando las raíces populares, pero ya de una asombrosa modernidad. Y tuvisteis que editar algunas de ellas en Londres, que ironía, Encarna. Siempre luchando contra los elementos, y no precisamente atmosféricos.

Alollano vino luego. Miguel y tú sabíais que había que aprender de los errores y poco a poco muchos de los que fueron miembros de Voces se volvieron a unir en Alollano. Y tú volviste a cantar, pero también estaba Diana contigo y Delia ya tenía su carrera de clavecinista y organista. ¿Cómo no va a estar Miguel en ellas? Cierra los ojos, Encarna. Miguel está en ti también. Y Manzano compuso las más bellas melodías para contralto. Las voces de las sopranos son normalmente las que llevan la melodía principal, pero vosotras cantáis lo más ingenioso. Porque Miguel está ahí, queriéndoos hasta el infinito en forma de música. Canta, Encarna. Es Miguel el que quiere que te envuelvas en su música.

Miguel fue catedrático de Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Salamanca. Todos los que pasamos por sus aulas sabemos la gran fortuna que tuvimos de estar a su lado analizando los cancioneros de sus predecesores. Y cómo nos trataba en clase. Intentaba hacernos ver, hacernos descubrir el valor de las melodías que los abuelos fueron heredando de los suyos porque eran construcciones bien hechas y tenían sentido. Y eso lo trasladaba también a los conciertos de Alollano. A ti te parecía, Encarna, que las explicaciones eran demasiado largas. Yo creo que siempre han sido perfectas. Si yo hubiera tenido que grabar cualquiera de los conciertos, me habría quedado con las introducciones a cada canción. Son lecciones magistrales explicadas desde la sencillez que utiliza alguien que se conoce el folklore castellano leonés a fondo. RTVE impulsó la difusión de Alollano a través de sus grabaciones. Y diferentes instituciones han hecho lo propio más tarde. Pero queda material para grabar, que yo no sé por qué no se ha querido financiar. Ellos sabrán, Encarna.

Miguel ha dejado el bastón, ya no le molesta la luz de los escenarios. Se ha quedado dormido porque los años pesan. Pero Miguel lleva siendo historia muchos años. Está contigo, con nosotros, Encarna. Con Delia, Diana y Darío, con vuestros nietos Celia, Mateo, Alba y José Manuel que ya han empezado a ser músicos y estudian en un conservatorio con el nombre de su abuelo. Miguel pone música a nuestras vidas.

Gracias, Encarna. Eres todo lo que Miguel necesitó para poder desarrollar todo su talento. Ven a cantar con nosotros.

(*) Directora de Alollano

