"Los catalanes han votado bien", Yolanda Díaz dixit

Me da tranquilidad, las cosas como son, que Yolanda Díaz, toda una vicepresidenta del Gobierno, nos dé tan buena noticia, de la que se deduce que los catalanes no son ni anti demócratas, ni despistados ni, por supuesto, tontos absolutos. Han votado bien. Y lo dice la lideresa de una formación, Sumar, que ha perdido en estas elecciones, como en las anteriores, votos y escaños y que parece que la denominación de la formación no se corresponde con la realidad, ya que desde su aparición Sumar ha restado en socios, en votos y en escaños. Pero precisamente esta situación hace que las palabras de Yolanda Díaz tengan aún más valor. A pesar de los pesares, ella dice que los catalanes han votado bien.

Visto así, hay que reconocerle a Yolanda Díaz una auténtica exhibición de asunción de la democracia, lo cual está muy bien, sobre todo en los tiempos que corren. Sin embargo, la frase en cuestión me causa desasosiego, y mucho. Porque debajo de la misma están las cuentas que ha hecho la señora Díaz. PSOE, ERC y COMUNES dan una mayoría para formar gobierno en la Generalidad, esa mayoría que la misma Yolanda dice, y es, de izquierdas, y que es lo que tiene que ser porque este es el mandato extraído de las urnas, también dice la vicepresidenta, cosa más discutible. Por esto los catalanes han votado bien.

El asunto me lleva a plantearme dos problemas que me parecen serios. El primero eso de votar bien o mal. Que cualquier ciudadano, y máxime un miembro del Gobierno, decida cuándo y quién vota bien o mal es, cuanto menos, de una arrogancia insufrible, porque supone derrocar de un plumazo la base democrática de un ciudadano un voto. Así que si resulta que se puede votar bien o mal, habrá de deducirse que los que votan mal es por desinformación, falta de cultura, o de capacidades varias. No me parece buena idea si se presume de una democracia plena y mucho menos cuando la realidad es que solo se admite que los ciudadanos votamos bien cuando votamos a quien enuncia la sentencia. Así que las palabras de la vicepresidenta sí que me parecen mal, muy mal, lo que no me lleva a despreciar lo que ella decida votar cuando toque. Qué le vamos a hacer, un ciudadano un voto, y valen tanto los votos de los que piensan como yo, como los de los que se oponen de manera hasta radical a mí.

La segunda cuestión que me desazona es lo de que las urnas mandatan; es decir, que a través de los votos los ciudadanos damos a nuestros representantes el mandato de actuar y gestionar en nuestro nombre. La teoría no parece que tenga demasiadas fisuras. Ahora bien, para que esto fuese realmente así necesitaríamos que aquellos a quienes votamos nos hubieran informado previamente de cuáles son sus programas de gobierno con detenimiento y, muy importante, con quiénes pactarían o no en caso de obtener la mayoría absoluta.

En cuanto a los programas electorales, pasa como con las leyes educativas, que tienen un curriculum oculto, vamos, que se cuenta lo que se cuenta y, sobre todo, se calla mucho y se ataca a los demás, mucho más. Y en cuanto a lo segundo, todos los partidos sin excepción no explicitan con quiénes pactarán y qué; es más, todos salen con la cantilena de que de eso no se habla porque salimos a ganar. Menuda tontada, sobre todo en boca de más de un líder o político de formaciones que no ganarían ni aunque todos los ciudadanos votásemos mal, ni bien tampoco. En este sentido, a lo más que llegan es a decir con quiénes no pactarían. Claro que ya hemos visto que luego no tiene por qué ser así, y a las pruebas me remito. Con este panorama, decir que las urnas mandatan suena a risa, si no fuera en más de una ocasión casi una tragedia.

Cierto es que Yolanda Díaz no está sola en esta patraña. Acuérdense los lectores de aquello de "la gente de bien" que dijo Feijóo y que deduzco que no eran los mismos a los que se refiere la vicepresidenta. Pero el caso es que ella es la última que ha tirado del adverbio para decidir que votamos bien y que las urnas mandatan cuando le conviene a sus intereses y solo a los suyos y esto me parece una ofensa para los ciudadanos, porque al final parece que solo se es demócrata de pata negra si se vota de acuerdo a quien suelta la frase, que acaba estando muy en relación con esto de poner muros, trincheras, cinturones y todo tipo de lenguaje frentista para dividir a la población en demócratas, los míos, y chusma, el resto.

Pero, además, esta postura en boca de una vicepresidenta evidencia tener una absoluta falta de capacidad para ser un buen gobernante, porque este, no lo olvidemos, ha de gobernar para quienes le votaron y los que no. Todo lo demás es demagogia de taberna.

