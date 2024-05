Les invito a que se pongan en la piel de este escribiente y me acompañen, al menos con la imaginación, a dos pueblos de la provincia de Salamanca: San Morales y Garcibuey. Les adelanto que no es un viaje turístico: es muchísimo más. Inmediatamente entenderán el porqué. El martes llegué a la primera localidad y el viernes aterricé en la segunda. ¿El motivo? Impartir un taller sobre "Cómo activar la participación de la población en la vida cotidiana de los pueblos", iniciativa que se desarrolla en el marco del proyecto Provincia Universitaria, financiado gracias al convenio firmado por la Universidad de Salamanca y la Diputación salmantina en el curso 2014-2015. Desde esta fecha, he desarrollado diferentes talleres en más de veinte localidades salmantinas. Cuando aterrizo en ellas, siempre me acuerdo de Zamora y de la orfandad en la que estamos al no impartirse en estas tierras un proyecto similar. Y eso ocurrió esta semana en San Morales y Garcibuey. Pero sucede casi siempre; es decir, cuando, tras la finalización de los talleres, regreso a casa y, por el camino, pienso en lo acontecido durante las casi dos horas que comparto con quienes tienen la delicadeza de acudir a la cita. Unas veces son siete, otras diez, quince, veinte, etcétera. El número es lo de menos porque, en estos casos pero también en cualquier otra circunstancia, lo importante es compartir el tiempo y la vida con las personas, indistintamente de que sean muchas o pocas.

Lo único que pretendo con estas actividades es que quienes acuden a la convocatoria sean conscientes de la importancia de la participación. Una y otra vez insisto en que es un recurso, un instrumento o una herramienta imprescindible para construir comunidades, pueblos, empresas, cooperativas, organizaciones sociales o asociaciones de cualquier tipo (de mayores, jóvenes, mujeres, etcétera.) muchísimo más fuertes, más saludables y mejores en todos los sentidos. Cuando expongo estas ideas al inicio de los talleres, muchas personas comparten gestos de desconfianza, dando por hecho que es muy difícil de alcanzar. Y tienen razón, claro. Sin embargo, al finalizar, el punto de vista suele cambiar. ¿Qué ha sucedido en el breve espacio de tiempo que hemos compartido? Que los juegos de simulación ponen a las personas ante el espejo de lo que se hace habitualmente y lo que podría construirse si realmente la participación, la colaboración y la cooperación formaran parte del modo de realizar las cosas y de resolver los retos en cualquier escenario de la vida cotidiana. Y con tres o cuatro juegos las personas modifican la perspectiva con la que llegan, saliendo con ganas de empezar a practicar lo visto y aprendido. Ahora comprenderán que lo leído es mucho más que un viaje turístico a San Morales y Garcibuey, como escribía más arriba. Por eso, si ustedes desean que en sus pueblos hagamos algo parecido, ya saben que pueden contar conmigo. ¡Les espero!

